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https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤولون-إسرائيليون-التقديرات-تشير-إلى-مقتل-1200-إسرائيلي-وأسر-أكثر-من-200-في-هجوم-حماس-1081876872.html
مسؤولون إسرائيليون: التقديرات تشير إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 في هجوم حماس
مسؤولون إسرائيليون: التقديرات تشير إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 في هجوم حماس
أشارت تقديرات المسؤولين الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، إلى مقتل 1200 إسرائيلي في هجوم حركة "حماس" الفلسطينية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T22:10+0000
2023-10-10T22:10+0000
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
هجمات إسرائيلية
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن أحدث تقديرات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أن أكثر من 200 إسرائيلي قد يكونون محتجزين في قطاع غزة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-1000-وإصابة-2800-بينهم-عشرات-في-حالة-حرجة-1081874426.html
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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, العدوان الإسرائيلي على غزة
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, العدوان الإسرائيلي على غزة

مسؤولون إسرائيليون: التقديرات تشير إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 في هجوم حماس

22:10 GMT 10.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أشارت تقديرات المسؤولين الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، إلى مقتل 1200 إسرائيلي في هجوم حركة "حماس" الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن أحدث تقديرات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أن أكثر من 200 إسرائيلي قد يكونون محتجزين في قطاع غزة.
الوضع في عسقلان، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1000 وإصابة 2800 بينهم عشرات في حالة حرجة
19:00 GMT
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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