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https://sputnikarabic.ae/20231010/مشاهد-توثق-اختباء-جنود-إسرائيليين-لحظة-هجوم-كتائب-القسام-عليهم-فيديو-1081860244.html
مشاهد توثق اختباء جنود إسرائيليين لحظة هجوم "كتائب القسام" عليهم... فيديو
مشاهد توثق اختباء جنود إسرائيليين لحظة هجوم "كتائب القسام" عليهم... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو يوثق الاشتباكات "المباشرة"، التي وقعت بين "كتائب القسام" والجيش الإسرائيلي في غلاف غزة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T12:40+0000
2023-10-10T12:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
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وتوضح المشاهد اختباء الجنود الإسرائيليين داخل الآليات العسكرية، أثناء هجوم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية) عليهم.ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس"، منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

مشاهد توثق اختباء جنود إسرائيليين لحظة هجوم "كتائب القسام" عليهم... فيديو

12:40 GMT 10.10.2023
© AFP 2023 / Mosab Shawerاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / Mosab Shawer
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حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو يوثق الاشتباكات "المباشرة"، التي وقعت بين "كتائب القسام" والجيش الإسرائيلي في غلاف غزة.
وتوضح المشاهد اختباء الجنود الإسرائيليين داخل الآليات العسكرية، أثناء هجوم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية) عليهم.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس"، منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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