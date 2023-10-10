https://sputnikarabic.ae/20231010/نائبة-عربية-في-الكنيست-لـسبوتنيك-يجب-إخراج-المدنيين-الإسرائيليين-والفلسطينيين-من-الصراع-الدموي-1081870854.html

نائبة عربية في الكنيست لـ"سبوتنيك": يجب إخراج المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين من "الصراع الدموي"

نائبة عربية في الكنيست لـ"سبوتنيك": يجب إخراج المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين من "الصراع الدموي"

حذّرت عايدة توما، النائبة العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، من الأحداث الدموية التي تدور بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة، مؤكدة أنها تشكل... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T16:27+0000

2023-10-10T16:27+0000

2023-10-10T16:41+0000

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وأضافت توما، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "إدخال المدنيين إلى دائرة الصراع أمر مرفوض تماما، وأنه لا بد من إخراجهم من الدائرة الدموية فورا، سواء أكانوا إسرائيليين أو فلسطينيين".وقالت توما إن "الفلسطينيين، حتى الآن، كانوا هم المدنيون الذين دفعوا ثمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ يوم السبت الماضي، دخل المدنيون الإسرائيليون بشكل مكثف"، محذرة من حرب كبيرة قد يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى شنها.واعتبرت النائبة العربية في الكنيست أن "ما يحدث الآن من قصف مستمر لغزة وأحياء القطاع، والأثمان الباهظة التي يدفع ثمنها الأهالي في غزة، هي مذبحة مستمرة يحاول من خلالها نتنياهو وجيش الاحتلال إعادة هيبتهم بعد أن كسرت، في الأيام الأخيرة".وترى عايدة توما، أن "هناك سياق لما بدأ، منذ السبت الماضي، وليس بداية الحكاية"، مشيرة إلى أن "السياق هو استمرار الاحتلال والجرائم التي ارتكبها، في السنوات الأخيرة، وخاصة العام الأخير، واستمرار الحصار على غزة، وتجويع أهالي القطاع، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية والتنكيل بالأهالي هناك".وأشارت إلى أن "هذا السياق يأتي في ظل بعد وانعدام الأفق السياسي للحل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد حل سوى بالطريقة السياسية"، معتبرة أن "ما يجرى منذ يوم السبت(الماضي)، يؤكد أنه لا تفوق عسكري ولا فوقية عرقية يمكن أن تحمي الناس وتوفر لهم الأمان، أو تشكل حلا لإنهاء الاحتلال ووقف الصراع الدموي، وإنما فقط الحلول السياسية".وتعتقد النائبة العربية في الكنيست أن "الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، منذ اليوم الأول، لإسرائيل، وتحريك حاملة الطائرات واستعدادها لخوض المعارك إلى جانب إسرائيل يشكل خطرا كبيرا، ومقولة نتنياهو بأنه سوف يخلق شرق أوسط جديد، تؤكد أن الخطط التي يرمي لها أوسع بكثير من القضية التي جرت، في الأيام الأخيرة، وقد يستعمل الأحداث المؤسفة وفقدان الأرواح غطاء لخطط أكبر".وأوضحت عايدة توما، أن "الاستفزازت على الحدود الشمالية مع لبنان مستمرة، ويجب الحذر أن لا يتحول ذلك إلى معركة إضافية تستغل فيها كل الطاقات العسكرية".وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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