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إعلام: الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات إلى سواحل إسرائيل
إعلام: الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات إلى سواحل إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T17:34+0000
2023-10-10T17:43+0000
العالم
رصد عسكري
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ووفقا لبياناتها، فإنها سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، التي كان من المقرر وصولها إلى الشرق الأوسط قبل عدة أشهر. وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تتمكن حاملة الطائرات من الوصول إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبًا، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصل حاملة الطائرات الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة، "جيرالد ر. فورد"، والسفن المرافقة لها، إلى المياه الإسرائيلية يوم الثلاثاء. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن البنتاغون لم يقرر رسميًا بعد ما إذا كانت حاملة طائرات ستحل محل الأخرى أو ما إذا كانت كلتاهما ستبقيان في الخدمة بالقرب من الساحل الإسرائيلي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-إسرائيلي-مقتل-جنديين-إسرائيليين-في-قصف-على-الحدود-اللبنانية-1081871395.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام: الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات إلى سواحل إسرائيل

17:34 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 17:43 GMT 10.10.2023)
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.
ووفقا لبياناتها، فإنها سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، التي كان من المقرر وصولها إلى الشرق الأوسط قبل عدة أشهر. وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تتمكن حاملة الطائرات من الوصول إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبًا، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
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بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصل حاملة الطائرات الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة، "جيرالد ر. فورد"، والسفن المرافقة لها، إلى المياه الإسرائيلية يوم الثلاثاء. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن البنتاغون لم يقرر رسميًا بعد ما إذا كانت حاملة طائرات ستحل محل الأخرى أو ما إذا كانت كلتاهما ستبقيان في الخدمة بالقرب من الساحل الإسرائيلي.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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