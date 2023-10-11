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https://sputnikarabic.ae/20231011/أردوغان-يتهم-إسرائيل-بارتكاب-مجزرة-في-غزة-ويطالبها-بعدم-اتخاذ-قرارات-متهورة-1081902901.html
أردوغان يتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في غزة ويطالبها بعدم اتخاذ قرارات "متهورة"
أردوغان يتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في غزة ويطالبها بعدم اتخاذ قرارات "متهورة"
وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ما تفعله إسرائيل في غزة بـ"المجزرة". 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:58+0000
2023-10-11T10:58+0000
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وشدد أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي، على "ضرورة أن تتجنب إسرائيل قرارات متهورة مثل القتل الجماعي للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الانحياز الأعمى لطرف واحد في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قد يعمق الأزمة".وأعرب عن أسفه للموقف الاستفزازي للدول التي تؤجج الصراع، داعيا "الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأخرى، إلى اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/أردوغان-لنظيره-الإسرائيلي-إلحاق-الضرر-بشعب-غزة-قد-يصعد-العنف-بالمنطقة-1081839921.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, رجب طيب أردوغان, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, رجب طيب أردوغان, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان يتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في غزة ويطالبها بعدم اتخاذ قرارات "متهورة"

10:58 GMT 11.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
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وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ما تفعله إسرائيل في غزة بـ"المجزرة".
وشدد أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي، على "ضرورة أن تتجنب إسرائيل قرارات متهورة مثل القتل الجماعي للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الانحياز الأعمى لطرف واحد في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قد يعمق الأزمة".
وأعرب عن أسفه للموقف الاستفزازي للدول التي تؤجج الصراع، داعيا "الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأخرى، إلى اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
أردوغان لنظيره الإسرائيلي: إلحاق الضرر بشعب غزة قد يصعد العنف بالمنطقة
9 أكتوبر, 18:51 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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