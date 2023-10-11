https://sputnikarabic.ae/20231011/أصعب-لغة-في-العالم-1081892344.html

أصعب لغة في العالم

أصعب لغة في العالم

يبلغ عدد اللغات الموجودة في العالم ما يقرب من 7 آلاف لغة. إلا أن زيادة السفر والتجارة والعلاقات بين دول العالم زادت أيضا بشكل متناسب من الحاجة إلى تعلم اللغات... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T08:45+0000

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وإذا كنت تعتقد أن اللغة الإنجليزية هي واحدة من أصعب اللغات في العالم، فعليك إعادة النظر في ذلك، نظرًا لأن اللغة الإنجليزية مشتقة من العديد من اللغات الأصلية القديمة، فمن الأسهل تعلمها مقارنة بأصعب اللغات في التعلم. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن جميع اللغات السائدة أصبحت أبسط بمرور الوقت لتسهيل الفهم والتواصل.وظيفة اللغةالغرض الوحيد من تطوير اللغات هو التواصل البشري. أساس أي لغة هو المفردات والقواعد.ويختلف مدى تعقيد هذين العاملين في جميع اللغات، كما يمكن أن يكون أسلوب التواصل في هذه اللغات من خلال التحدث والكتابة والإيماءات.وإليكم قائمة أصعب 10 لغات في العالم:الماندرينمع وجود أكثر من 1.2 مليار متحدث في العالم بهذه اللغة (عدد سكان الصين)، تعد لغة الماندرين هي اللغة الأكثر انتشارًا.ويطلق الصينيون أيضا على لغة الماندرين بوتونغهوا (اللغة المشتركة) وغويو (اللغة الوطنية).كما يتحدث سكان شمال وجنوب غربي الصين بشكل رئيسي هذه اللغة الصينية المبسطة وهي اللغة الرسمية للصين. إلا أن تعقيداتها يجعلها واحدة من أصعب اللغات في العالم.تاريخهاظهرت لغة الماندرين إلى الوجود واستخدمت فقط في القرن العشرين، على الرغم من أن الصين كانت موجودة منذ قرون عبر تاريخ العالم.ففي عام 1911، تأسست جمهورية الصين، وفي عام 1912، بدأ البحث عن "أمة واحدة، لغة واحدة".وبعد سنوات من البحث الدقيق، تم تطوير لغة الماندرين وإعلانها اللغة الوطنية لجمهورية الصين في عام 1932. ومنذ ذلك الوقت أصبحت اللغة الوطنية والرسمية للصين.لماذا تعتبر أصعب لغة في العالم؟على الرغم من أن قواعد اللغة بسيطة، إلا أن حقيقة أن لغة الماندرين مختلفة تماما عن اللغات الشائعة مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، تجعل تعلمها صعبا للغاية.العامل الأكثر أهمية للنطق بشكل صحيح هو النغمات الأربعة المختلفة في اللغة، حيث تشير النغمات بشكل أساسي إلى نطق الكلمات. وهذا الاختلاف في اللهجة يعطي لكل كلمة أربعة معاني مختلفة.بالإضافة إلى ذلك، لغة الماندرين هي لغة إيديوغرافية. وهذا يعني أن نصف الماندرين يتكون من رموز صينية، على عكس الحروف الهجائية والكلمات كما هو الحال في اللغة الإنجليزية.قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم وفهم آلاف الرموز حتى تتمكن من القراءة والكتابة بلغة الماندرين.وهذه الأسباب تضع لغة الماندرين على رأس قائمة أصعب اللغات في العالم.العربيةمع أكثر من 300 مليون متحدث، يتم التحدث باللغة العربية بشكل رئيسي في شبه الجزيرة العربية وأجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنها اللغة الرسمية لـ 22 دولة في هذه المناطق وكذلك اللغة الرسمية السادسة في الأمم المتحدة.أول ما يتبادر إلى ذهن المرء عند التفكير في اللغة العربية هو أنها لغة الكتاب الإسلامي المقدس، القرآن. ومن ثم فهي تحظى بأهمية قصوى في دين الإسلام.وعلى الرغم من أنها واحدة من أصعب اللغات في العالم، إلا أن تعلم اللغة العربية يمكن أن يكون مجزيًا للغاية سواء من حيث النمو الشخصي أو المهني في العالم.تاريخهاتعتبر اللغة العربية عضوًا مهمًا في عائلة اللغات السامية، وقد نشأت لأول مرة في شبه الجزيرة العربية.تعود أصول اللغة واستخدامها إلى القرن الثامن قبل الميلاد. ولذلك يجعلها من أقدم اللغات في العالم بالإضافة إلى واحدة من أصعب اللغات في العالم.تُترجم كلمة "عربي" إلى "بدوي". وهذا يسلط الضوء على أن أول من تحدث بها هو القبائل البدوية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فقد خضعت اللغة للكثير من الصقل والتلميع على مر السنين.أسباب صعوبتهاالسبب الرئيسي وراء اعتبار اللغة العربية واحدة من أصعب اللغات التي يمكن تعلمها من قبل الكثيرين هو عدم وجود أي تشابه عند مقارنتها باللغات الأوروبية الأخرى الشائعة.فهناك عوامل مختلفة تضيف تعقيدات لها، مثل:اليابانيةاللغة اليابانية، التي يتحدث بها أكثر من 125 مليون شخص، هي اللغة الرسمية الوحيدة في اليابان، ومع ذلك، لا يتم التحدث بها فقط في اليابان.اللغة اليابانية هي لغة "معزولة"، أي أن اللغة لا علاقة لها بأي لغة أخرى في العالم.على غرار طبيعة الشعب الياباني، تعتبر اللغة اليابانية أيضا مهذبة.على الرغم من كونها واحدة من أصعب اللغات في العالم، إلا أن المزيد من الناس يختارون تعلمها بسبب الإعجاب المتزايد باليابان، من خلال وسائل الإعلام والرسوم المتحركة.تاريخهايعود تاريخ اليابان إلى أكثر من 2000 عام. وعلى الرغم من ذلك، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن أصل اللغة اليابانية في كتب التاريخ الياباني.يعود الدليل الأول إلى القرن الثامن، وفي هذا الدليل، يمكن ملاحظة أن اللغة اليابانية ليست مشابهة للصينية.خلال القرن الثامن عشر، تم تطوير نوعين من النصوص اليابانية وهما هيراغانا وكاتاكانا. وفي الوقت الحاضر، يعد أسلوب الكتابة كانجي وهيراغانا وكاتاكانا هي المستخدمة في اليابان الحديثة.أسباب صعوبتهايعتبر معظم المتحدثين باللغة الإنجليزية أن اللغة اليابانية هي إحدى أصعب اللغات في التعلم.المجريةتختلف اللغة المجرية تمامًا عند مقارنتها بالدول الأوروبية المجاورة لها. حالاتها الـ 26 والعديد من القواعد المعقدة تجعلها واحدة من أصعب اللغات في العالم.يطلق عليها المجريون أيضًا اسم "مايجار" وهي اللغة الرسمية.يتحدث اللغة نحو 13 مليون شخص فقط في العالم.تاريخهاالمجرية هي لغة أورالية. كان المجريون من البدو الرحل وهاجروا من آسيا إلى أوروبا في القرن التاسع.لقد تأثرت اللغة المجرية بشكل كبير وقليل بالعديد من اللغات حتى الآن.في البداية، أثرت اللغات الإيرانية والتركية القديمة على اللغة وبمجرد وصولها إلى أوروبا، أثرت عليها أيضًا اللغات السلافية واللاتينية والإستونية والفنلندية والألمانية في العصور الوسطى. وبعد الحرب العالمية الثانية، تسببت العولمة في تعديل اللغة بشكل أكبر.أسباب صعوبتهاحقيقة مثيرة للاهتمام حول اللغة هي أن أطول كلمة مجرية تتكون من 44 حرفا.المجرية هي لغة تراصية، ما يعني أنه من الممكن إضافة العديد من المكونات النحوية إلى الكلمة، وهذا يمكن أن يزيد من طول الكلمة ويغير معنى الكلمة.هذه القواعد يمكن أن تجعل اللغة معقدة للغاية وتجعلها من أصعب اللغات في التعلم:الكوريةيتم التحدث باللغة الكورية بشكل رئيسي في كل من كوريا الشمالية والجنوبية. وكلا البلدين لهما لهجات مختلفة للغة نفسها.يتحدث بها أكثر من 75 مليون شخص حول العالم، وتُصنف على أنها واحدة من أصعب اللغات في العالم.اللغة تحمل أوجه تشابه مع اللغتين الصينية واليابانية.تاريخهايُعتقد أن سكان شبه الجزيرة الكورية اجتمعوا معا لتكوين لغة واحدة للتواصل، ربما في القرن الـ 6 إلى القرن الـ 14 تقريبا.ومع ذلك، فقد تطورت اللغة الكورية الحديثة في القرن الـ 15.في البداية تم استخدام النص الصيني المسمى "هانجا" في كتابة اللغة الكورية. لكن هذا النص لا يمكن أن يمثل الأصوات المختلفة باللغة الكورية. ومن ثم، فقد طوروا أسلوبا في الكتابة يسمى "الهانغول" منذ نحو 100 عام.أسباب صعوبتهاالفنلنديةيتم التحدث بالفنلندية بشكل رئيسي في دولتين – فنلندا والسويد.بعض المناطق الأخرى التي يتحدث فيها الناس اللغة الفنلندية تشمل إستونيا والنرويج وروسيا. لكن في هذه الأماكن، السكان الأصليون هم الذين يتحدثون اللغة الفنلندية باعتبارها لغتهم الأم وليس للاستخدام المهني.يتحدث نحو 6 ملايين شخص اللغة الفنلندية.ولكن كونها واحدة من أصعب اللغات في العالم، فإن تعلمها ليس بالمهمة الأسهل.تاريخهالغة أورالية، نشأت من جبال الأورال عام 1500 قبل الميلاد.لكن الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن الفنلنديين نشؤوا من أراضي تركيا الحالية.أسباب صعوبتهاالباسكالباسكية هي لغة أخرى معزولة مثل الكورية. ليس لديها أي تشابه مع اللغات الأخرى من حولها.يتم كتابة لغة الباسك وتحدثها بشكل مختلف عن اللغات الأخرى وتستخدم في إسبانيا.أقل من 7 مليون شخص يتحدثون هذه اللغة.لديها 6 لهجات وهذا ما يجعل لغة الباسك صعبة التعلم والكتابة مقارنة باللغات الأخرى.نافاجوتعود أصولها إلى أمريكا الشمالية وهي واحدة من أصعب اللغات في التعلم.يعد نطق هذه اللغة أمرا صعبا لأن الأصوات في لغة نافاجو غير موجودة باللغة الإنجليزية. لذلك لا يبدو الأمر سهلا.الأيسلنديةاللغة الأيسلندية هي اللغة الرسمية في أيسلندا.يتحدث بها 3.7 مليون مواطن أيسلندي.تاريخهابدأت رحلة اللغة الأيسلندية عندما انتقل أشخاص من النرويج إلى أيسلندا واستقروا فيها.كانوا يتحدثون اللغة النرويجية القديمة، ومع مرور الوقت تم تطويرها ومن هنا جاءت اللغة الأيسلندية إلى الوجود.أسباب صعوبتهاهناك حقيقة مثيرة للاهتمام تميز اللغة الأيسلندية عن بقية اللغات وهي أنه لم يتم اعتماد أي كلمات جديدة من اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. لدرجة اعتماد كلمة جديدة "tölva" بدلاً من كلمة "كمبيوتر".وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل اللغة الأيسلندية واحدة من أصعب اللغات في التعلم ومنها:البولنديةمع أكثر من 40 مليون متحدث بولندي في جميع أنحاء العالم، فهي اللغة السلافية الثانية الأكثر انتشارًا بعد اللغة الروسية.مقسمة إلى 4 لهجات وهي اللغة الرسمية في بولندا.تاريخهاتعود جذور اللغة البولندية إلى عائلة اللغة السلافية.أُعلنت اللغة البولندية اللغة الوطنية لبولندا بعد الحرب العالمية الأولى.على الرغم من أن البولندية كانت اللغة الأساسية واللاتينية التي ظهرت مع دخول المسيحية، أصبحت الآن لغة قديمة، إلا أن الناس ما زالوا يكتبون البولندية بالحروف اللاتينية.أسباب صعوبتهايمكن أن يستغرق الأمر ما يقرب من 1100 ساعة من الدراسة لتعلم اللغة البولندية.كيفية تعلم لغة جديدةالنجاح في تعلم لغة جديدة يعتمد على استخدام طريقة تناسب من يريد تعلمها، منها:وفي جميع الأحوال، فإن موهبة الشخص يمكن أن تجعل أي لغة في نظره هي أسهل لغة في العالم، حسبما يرى بعض الخبراء الذين يرفضون فكرة استخدام مصطلح أصعب لغة في العالم، ويبررون ذلك بأن الأطفال يتعلمون لغة البلد التي يولدون فيه خلال سنوات قليلة، أيا كان تصنيفها ضمن أصعب أو أسهل اللغات في العالم.

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