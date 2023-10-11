https://sputnikarabic.ae/20231011/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1081879263.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T03:31+0000
2023-10-11T03:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "نفذ الإرهابيون الأوكرانيون محاولة لمهاجمة أهداف في منطقة سوراجسكي باستخدام طائرات مسيرة".وأضاف بوغوماز أن "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين دون سقوط إصابات أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الأوكرانية-تقصف-4-مناطق-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-بقذائف-عنقودية--1081642225.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
03:31 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 03:51 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "نفذ الإرهابيون الأوكرانيون محاولة لمهاجمة أهداف في منطقة سوراجسكي باستخدام طائرات مسيرة".
وأضاف بوغوماز أن "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين دون سقوط إصابات أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.