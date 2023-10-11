https://sputnikarabic.ae/20231011/إعلام-الطائرات-الإسرائيلية-استهدفت-منزلا-وسط-غزة-دون-إنذار--ما-أسفر-عن-سقوط-عدد-كبير-من-القتلى--1081878463.html

إعلام: الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة دون إنذار ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى

إعلام: الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة دون إنذار ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة النقيب في مخيم النصيرات دون سابق إنذار وسوته... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T00:42+0000

2023-10-11T00:42+0000

2023-10-11T00:50+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقالت الوكالة في تقرير لها، "استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة".ونقلت عن مراسلها بأن "الطائرات الحربية استهدفت منزلا يعود لعائلة النقيب في مخيم النصيرات دون سابق إنذار وسوته بالأرض، ما أدى الى وقوع شهداء وإصابات وتم نقلهم إلى مستشفى العودة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قُتل 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أكثر-من-70-هدفا-في-حي-التفاح-بقطاع-غزة-1081877671.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل