https://sputnikarabic.ae/20231011/إلغاء-الحفلات-الموسيقية-وزير-الخارجية-الإيطالي-يزور-مصر-وينوي-فتح-ملف-ريجيني-وأزمة-غزة-1081882856.html

إلغاء الحفلات الموسيقية... وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر وينوي فتح ملف "ريجيني" وأزمة غزة

إلغاء الحفلات الموسيقية... وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر وينوي فتح ملف "ريجيني" وأزمة غزة

يصل وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري، لبحث الأزمة في فلسطين. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T07:24+0000

2023-10-11T07:24+0000

2023-10-11T07:24+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

إيطاليا

أخبار مصر الآن

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072570991_0:0:1649:929_1920x0_80_0_0_14cab025b8a64e03ec943c552788926f.jpg

ونقل بيان للخارجية الإيطالية، عن الوزير تاياني، قوله إن "مصر دولة كبيرة في العالم العربي ويمكنها أن تلعب دورًا رائدًا في التوسط بين الأطراف وتعزيز التهدئة الفورية على الأرض"، لافتا إلى أن بلاده "تريد العمل مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة لوضع حد لهذا العنف الهمجي في أقرب وقت ممكن".وفي اللقاء، سيتم طرح إمكانية إنشاء ممرات إنسانية للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين، وفقا للبيان.ولن تكون هناك حفلات موسيقية أو منتديات أعمال خلال الزيارة، إذ قرر الطرفان تأجيل الحفل الموسيقي المقرر أمام أهرامات الجيزة، وكذلك المؤتمر الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يجمع رواد الأعمال من البلدين، في ضوء ما يحدث في فلسطين، للتركيز أكثر على الجوانب السياسية للأزمة، وأيضا في ضوء الدور المهم الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.وذكرت الوكالة أنه تم إعادة تشكيل مهمة رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مع التركيز بشكل أكبر على الوضع في قطاع غزة، وعلى العمل الدبلوماسي لتشجيع وقف التصعيد والتعاون للقضاء على تدفقات الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط.وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، إن "من المهم الحفاظ على الحوار أيضا مع الدول العربية المعتدلة"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.ومن بين أهداف الزيارة أيضًا تأكيد العلاقات الثنائية التي بدأتها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، في شرم الشيخ، الخريف الماضي.وقال وزير الخارجية الإيطالي: "نريد إعادة إطلاق التعاون الإيطالي المصري في سلسلة كاملة من الملفات ذات الأولوية"، مشيرًا إلى أن "مصر تتمتع بأهمية استراتيجية سواء باعتبارها لاعبا رئيسيا في التوازنات الإقليمية أو كشريك ذو أهمية أساسية لمكافحة تهريب المهاجرين ولأمن الطاقة في بلادنا".واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج، في مصر في يناير/ كانون الثاني 2016. وعثر على جسده مشوها بشدة لدرجة أن والدته بالكاد استطاعت التعرف عليه.كما أعلن الوزير الإيطالي أنه سوف يوقع مع نظيره المصري "إعلانًا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا".وقال إن "هذه الأزمة الجديدة تذكرنا بأنه لا يمكننا، ولا يجب علينا، أن نخفف من حذرنا على هذه الجبهة".

https://sputnikarabic.ae/20231011/أمريكا-تجري-محادثات-مع-مصر-وإسرائيل-بشأن-توفير-ممر-آمن-للمدنيين-في-غزة-1081881398.html

https://sputnikarabic.ae/20231011/الأمم-المتحدة-تشريد-أكثر-من-263-ألف-من-سكان-غزة-من-منازلهم-منذ-بدء-التصعيد-في-القطاع--1081878171.html

https://sputnikarabic.ae/20201231/هناك-حد-لكل-شيء-إيطاليا-تصدر-بيانا-حادا-بعد-إغلاق-قضية-ريجيني-في-مصر-1047677771.html

إيطاليا

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا, أخبار مصر الآن, مصر