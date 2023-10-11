https://sputnikarabic.ae/20231011/إلغاء-الحفلات-الموسيقية-وزير-الخارجية-الإيطالي-يزور-مصر-وينوي-فتح-ملف-ريجيني-وأزمة-غزة-1081882856.html
إلغاء الحفلات الموسيقية... وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر وينوي فتح ملف "ريجيني" وأزمة غزة
إلغاء الحفلات الموسيقية... وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر وينوي فتح ملف "ريجيني" وأزمة غزة
يصل وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري، لبحث الأزمة في فلسطين. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T07:24+0000
2023-10-11T07:24+0000
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ونقل بيان للخارجية الإيطالية، عن الوزير تاياني، قوله إن "مصر دولة كبيرة في العالم العربي ويمكنها أن تلعب دورًا رائدًا في التوسط بين الأطراف وتعزيز التهدئة الفورية على الأرض"، لافتا إلى أن بلاده "تريد العمل مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة لوضع حد لهذا العنف الهمجي في أقرب وقت ممكن".وفي اللقاء، سيتم طرح إمكانية إنشاء ممرات إنسانية للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين، وفقا للبيان.ولن تكون هناك حفلات موسيقية أو منتديات أعمال خلال الزيارة، إذ قرر الطرفان تأجيل الحفل الموسيقي المقرر أمام أهرامات الجيزة، وكذلك المؤتمر الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يجمع رواد الأعمال من البلدين، في ضوء ما يحدث في فلسطين، للتركيز أكثر على الجوانب السياسية للأزمة، وأيضا في ضوء الدور المهم الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.وذكرت الوكالة أنه تم إعادة تشكيل مهمة رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مع التركيز بشكل أكبر على الوضع في قطاع غزة، وعلى العمل الدبلوماسي لتشجيع وقف التصعيد والتعاون للقضاء على تدفقات الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط.وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، إن "من المهم الحفاظ على الحوار أيضا مع الدول العربية المعتدلة"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.ومن بين أهداف الزيارة أيضًا تأكيد العلاقات الثنائية التي بدأتها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، في شرم الشيخ، الخريف الماضي.وقال وزير الخارجية الإيطالي: "نريد إعادة إطلاق التعاون الإيطالي المصري في سلسلة كاملة من الملفات ذات الأولوية"، مشيرًا إلى أن "مصر تتمتع بأهمية استراتيجية سواء باعتبارها لاعبا رئيسيا في التوازنات الإقليمية أو كشريك ذو أهمية أساسية لمكافحة تهريب المهاجرين ولأمن الطاقة في بلادنا".واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج، في مصر في يناير/ كانون الثاني 2016. وعثر على جسده مشوها بشدة لدرجة أن والدته بالكاد استطاعت التعرف عليه.كما أعلن الوزير الإيطالي أنه سوف يوقع مع نظيره المصري "إعلانًا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا".وقال إن "هذه الأزمة الجديدة تذكرنا بأنه لا يمكننا، ولا يجب علينا، أن نخفف من حذرنا على هذه الجبهة".
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا, أخبار مصر الآن, مصر
إلغاء الحفلات الموسيقية... وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر وينوي فتح ملف "ريجيني" وأزمة غزة
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يصل وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري، لبحث الأزمة في فلسطين.
ونقل بيان
للخارجية الإيطالية، عن الوزير تاياني، قوله إن "مصر دولة كبيرة في العالم العربي ويمكنها أن تلعب دورًا رائدًا في التوسط بين الأطراف وتعزيز التهدئة الفورية على الأرض"، لافتا إلى أن بلاده "تريد العمل مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة لوضع حد لهذا العنف الهمجي في أقرب وقت ممكن".
وشدّد تاياني على أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا أن "مصر محاور حاسم ويمكنها أن تلعب اليوم، كما فعلت في الماضي، دورًا أساسيًا كوسيط مع "حماس" في حالات الأزمات، وكذلك لتسهيل المفاوضات بشأن الرهائن".
وفي اللقاء، سيتم طرح إمكانية إنشاء ممرات إنسانية للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين، وفقا للبيان.
ولن تكون هناك حفلات موسيقية أو منتديات أعمال خلال الزيارة، إذ قرر الطرفان تأجيل الحفل الموسيقي المقرر أمام أهرامات الجيزة، وكذلك المؤتمر الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يجمع رواد الأعمال من البلدين، في ضوء ما يحدث في فلسطين، للتركيز أكثر على الجوانب السياسية للأزمة، وأيضا في ضوء الدور المهم الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "نوفا
" الإيطالية للأنباء.
وذكرت الوكالة أنه تم إعادة تشكيل مهمة رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مع التركيز بشكل أكبر على الوضع في قطاع غزة، وعلى العمل الدبلوماسي لتشجيع وقف التصعيد والتعاون للقضاء على تدفقات الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية
، إن "من المهم الحفاظ على الحوار أيضا مع الدول العربية المعتدلة"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وتابع: "لقد تحدثت للتو مع وزير الخارجية التركي، وتحدثت بالأمس مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة ومع وزير خارجية المملكة العربية السعودية"، موضحا: "نتحدث مع كل هذه الدول التي تريد الاستقرار والتي يمكنها أن تلعب دورًا جديدًا، خاصة لإنقاذ الرهائن".
ومن بين أهداف الزيارة أيضًا تأكيد العلاقات الثنائية التي بدأتها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، في شرم الشيخ، الخريف الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي: "نريد إعادة إطلاق التعاون الإيطالي المصري في سلسلة كاملة من الملفات ذات الأولوية"، مشيرًا إلى أن "مصر تتمتع بأهمية استراتيجية سواء باعتبارها لاعبا رئيسيا في التوازنات الإقليمية أو كشريك ذو أهمية أساسية لمكافحة تهريب المهاجرين ولأمن الطاقة في بلادنا".
31 ديسمبر 2020, 14:49 GMT
وكشف أنه "في هذه المناسبة أيضا، أنوي إثارة قضية (جوليو) ريجيني بقوة، وأطلب من السلطات المصرية إشارات ملموسة"، موضحا أنه "بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، والذي سيسمح بمواصلة المحاكمة، نطالب بتشجيع مشاركة المتهمين في المحاكمة".
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج، في مصر في يناير/ كانون الثاني 2016. وعثر على جسده مشوها بشدة لدرجة أن والدته بالكاد استطاعت التعرف عليه.
كما أعلن الوزير الإيطالي أنه سوف يوقع مع نظيره المصري "إعلانًا بشأن مكافحة الهجرة
غير الشرعية"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا".
وقال إن "هذه الأزمة الجديدة تذكرنا بأنه لا يمكننا، ولا يجب علينا، أن نخفف من حذرنا على هذه الجبهة".