https://sputnikarabic.ae/20231011/اجتماع-طارئ-لوزراء-الخارجية-العرب-بشأن-التطورات-في-غزة-1081907607.html

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في غزة

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في غزة

ينطلق بعد قليل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T13:28+0000

2023-10-11T13:28+0000

2023-10-11T13:28+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن عددا من وزراء الخارجية العرب وصلوا منذ قليل إلى مقر الجامعة.ويناقش الوزراء في اجتماعهم الطارئ التطورات على الساحة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، بعد أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، انعقاد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم، بناءً على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي للدورة، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.وقال مندوب فلسطين في الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إنه طلب اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات الغاشمة المستمرة على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل الوحيد لكل ما يجرى من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، 1078 و5314 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، فيما تبذل مساع إقليمية ودولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html

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