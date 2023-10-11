https://sputnikarabic.ae/20231011/ارتفاع-عدد-ضحايا-الفلسطينيين-جراء-العمليات-الإسرائيلية-إلى-1078-قتيلا-و5314-مصابا-1081901798.html
ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين جراء العمليات الإسرائيلية إلى 1078 قتيلا و5314 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين جراء العمليات الإسرائيلية إلى 1078 قتيلا و5314 مصابا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين نتيجة التصعيد المتواصل مع إسرائيل إلى 1078 قتيلا و5314 مصابا في قطاع غزة والضفة... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:53+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "حصيلة الشهداء منذ السبت الماضي ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا، و130 مصابا".على الجانب الآخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع حصيلة الضحايا الإسرائيليين بنيران حركة حماس إلى 1200 قتيل على الأقل وأكثر من 2900 مصاب، منذ بداية التصعيد.ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء وصور 12 عسكريا إضافيا من ضباطه وجنوده، قُتلوا خلال المواجهات مع "حماس"، لترتفع حصيلة القتلى من العسكريين الإسرائيليين إلى 169 قتيلا.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق كتائب القسام [الجناح العسكري لحركة حماس]، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة حماس بدفع ثمن باهظ.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231011/مسؤول-فلسطيني-يفجر-مفاجأة-عناصر-في-الجيش-الإسرائيلي-تعاونت-مع-المقاومة-1081900760.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, العالم, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, العالم, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين جراء العمليات الإسرائيلية إلى 1078 قتيلا و5314 مصابا
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين نتيجة التصعيد المتواصل مع إسرائيل إلى 1078 قتيلا و5314 مصابا في قطاع غزة والضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "حصيلة الشهداء منذ السبت الماضي ارتفعت في قطاع غزة
إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا، و130 مصابا".
على الجانب الآخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع حصيلة الضحايا الإسرائيليين بنيران حركة حماس إلى 1200 قتيل على الأقل وأكثر من 2900 مصاب، منذ بداية التصعيد.
ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء وصور 12 عسكريا إضافيا من ضباطه وجنوده، قُتلوا خلال المواجهات مع "حماس"، لترتفع حصيلة القتلى من العسكريين الإسرائيليين إلى 169 قتيلا.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق كتائب القسام [الجناح العسكري لحركة حماس]، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة حماس بدفع ثمن باهظ.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".