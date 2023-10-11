عربي
https://sputnikarabic.ae/20231011/الأمم-المتحدة-أكثر-من-1000-منزل-دمر-في-قطاع-غزة-وأصبح-نحو-560-منها-غير-صالح-للسكن-1081914563.html
الأمم المتحدة: أكثر من 1000 منزل دمر في قطاع غزة وأصبح نحو 560 منها غير صالح للسكن
الأمم المتحدة: أكثر من 1000 منزل دمر في قطاع غزة وأصبح نحو 560 منها غير صالح للسكن
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أكثر من 1000 منزل في قطاع غزة دُمر، وأصيب نحو 560 منها بأضرار بالغة وأصبحت غير صالحة للسكن. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T17:15+0000
2023-10-11T17:15+0000
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081909367_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ddeb882fed97ff1f735d904a201900f9.jpg
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "دُمر بالفعل أكثر من 1000 وحدة سكنية في غزة، وتعرضت نحو 560 منها لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 أخرى لأضرار بدرجة أقل".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231011/-المتحدث-باسم-حركة-الجهاد-الإسلامي-لـسبوتنيك-الاحتلال-هو-من-بدأ-الحرب-باقتحام-المسجد-الأقصى-1081913112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081909367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f938c121815701be95d77fa983e9c0bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الأمم المتحدة: أكثر من 1000 منزل دمر في قطاع غزة وأصبح نحو 560 منها غير صالح للسكن

17:15 GMT 11.10.2023
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أكثر من 1000 منزل في قطاع غزة دُمر، وأصيب نحو 560 منها بأضرار بالغة وأصبحت غير صالحة للسكن.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "دُمر بالفعل أكثر من 1000 وحدة سكنية في غزة، وتعرضت نحو 560 منها لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 أخرى لأضرار بدرجة أقل".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" لـ"سبوتنيك": الاحتلال هو من بدأ الحرب باقتحام المسجد الأقصى
17:01 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала