https://sputnikarabic.ae/20231011/الأمم-المتحدة-أكثر-من-1000-منزل-دمر-في-قطاع-غزة-وأصبح-نحو-560-منها-غير-صالح-للسكن-1081914563.html

الأمم المتحدة: أكثر من 1000 منزل دمر في قطاع غزة وأصبح نحو 560 منها غير صالح للسكن

الأمم المتحدة: أكثر من 1000 منزل دمر في قطاع غزة وأصبح نحو 560 منها غير صالح للسكن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أكثر من 1000 منزل في قطاع غزة دُمر، وأصيب نحو 560 منها بأضرار بالغة وأصبحت غير صالحة للسكن. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "دُمر بالفعل أكثر من 1000 وحدة سكنية في غزة، وتعرضت نحو 560 منها لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 أخرى لأضرار بدرجة أقل".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231011/-المتحدث-باسم-حركة-الجهاد-الإسلامي-لـسبوتنيك-الاحتلال-هو-من-بدأ-الحرب-باقتحام-المسجد-الأقصى-1081913112.html

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