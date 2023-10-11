https://sputnikarabic.ae/20231011/الأمم-المتحدة-تشريد-أكثر-من-263-ألف-من-سكان-غزة-من-منازلهم-منذ-بدء-التصعيد-في-القطاع--1081878171.html
الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان غزة من منازلهم منذ بدء التصعيد في القطاع
الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان غزة من منازلهم منذ بدء التصعيد في القطاع
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 263,900 شخص في قطاع غزة اضطروا لترك منازلهم منذ بداية تصاعد الصراع... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T00:17+0000
2023-10-11T00:17+0000
2023-10-11T00:19+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال المكتب في بيان: "استمر النزوح الجماعي خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة، ويتجاوز إجمالي عدد الأشخاص المشردين حاليًا 263,934 شخصًا".ويتوقع المكتب أن يستمر عدد الأشخاص المشردين في الزيادة في المستقبل.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أكثر-من-70-هدفا-في-حي-التفاح-بقطاع-غزة-1081877671.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان غزة من منازلهم منذ بدء التصعيد في القطاع
00:17 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 00:19 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 263,900 شخص في قطاع غزة اضطروا لترك منازلهم منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقال المكتب في بيان: "استمر النزوح الجماعي خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة، ويتجاوز إجمالي عدد الأشخاص المشردين حاليًا 263,934 شخصًا".
ويتوقع المكتب أن يستمر عدد الأشخاص المشردين في الزيادة في المستقبل.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.