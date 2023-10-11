https://sputnikarabic.ae/20231011/الأمم-المتحدة-تشريد-أكثر-من-263-ألف-من-سكان-غزة-من-منازلهم-منذ-بدء-التصعيد-في-القطاع--1081878171.html

الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان غزة من منازلهم منذ بدء التصعيد في القطاع

الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان غزة من منازلهم منذ بدء التصعيد في القطاع

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 263,900 شخص في قطاع غزة اضطروا لترك منازلهم منذ بداية تصاعد الصراع... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T00:17+0000

2023-10-11T00:17+0000

2023-10-11T00:19+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081825394_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d319e08009cd1d28fd9eecbd5263bcf2.jpg

وقال المكتب في بيان: "استمر النزوح الجماعي خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة، ويتجاوز إجمالي عدد الأشخاص المشردين حاليًا 263,934 شخصًا".ويتوقع المكتب أن يستمر عدد الأشخاص المشردين في الزيادة في المستقبل.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أكثر-من-70-هدفا-في-حي-التفاح-بقطاع-غزة-1081877671.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, منظمة الأمم المتحدة