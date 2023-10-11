https://sputnikarabic.ae/20231011/التليفزيون-الفلسطيني-سقوط-22-قتيلا-جراء-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-غزة--1081917637.html
التليفزيون الفلسطيني: سقوط 22 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
التليفزيون الفلسطيني: سقوط 22 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
أفاد التليفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، بسقوط 22 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T22:35+0000
2023-10-11T22:35+0000
2023-10-11T22:37+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال مراسل التلفزيون: "نحو 22 شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على القطاع".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة قصفه لأهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش يواصل في هذه الساعة قصف أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-قصفه-لأهداف-تابعة-لمنظمة-حماس-في-قطاع-غزة-1081916527.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
التليفزيون الفلسطيني: سقوط 22 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
22:35 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 22:37 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أفاد التليفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، بسقوط 22 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال مراسل التلفزيون: "نحو 22 شهيد وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على القطاع".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة قصفه لأهداف تابعة لحركة حماس
الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش يواصل في هذه الساعة قصف أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".
وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس
" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي
، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.