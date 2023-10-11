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https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-القتلى-العسكريين-إلى-170-قتيلا-خلال-المواجهات-مع-حماس---1081879535.html
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 170 قتيلا خلال المواجهات مع "حماس"
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 170 قتيلا خلال المواجهات مع "حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد القتلى العسكريين الذين قُتلوا خلال المواجهات مع حركة "حماس" الفلسطينية إلى 170 قتيلا. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T04:40+0000
2023-10-11T04:42+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسماء 14 عسكريا إضافيا قُتلوا خلال المواجهات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.كما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم، بمقتل أكثر من 1200 إسرائيلي في هجوم حركة "حماس" الفلسطينية.وقال المتحدث باسم الجيش اللواء جوناثان كونريكس في رسالة فيديو: "إجمالاً، بلغ عدد القتلى 1,200 إسرائيلي".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤولون-إسرائيليون-التقديرات-تشير-إلى-مقتل-1200-إسرائيلي-وأسر-أكثر-من-200-في-هجوم-حماس-1081876872.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 170 قتيلا خلال المواجهات مع "حماس"

04:40 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 04:42 GMT 11.10.2023)
© AP Photo / Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
 الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد القتلى العسكريين الذين قُتلوا خلال المواجهات مع حركة "حماس" الفلسطينية إلى 170 قتيلا.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسماء 14 عسكريا إضافيا قُتلوا خلال المواجهات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
القوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
مسؤولون إسرائيليون: مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 في هجوم حماس
أمس, 22:10 GMT
كما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم، بمقتل أكثر من 1200 إسرائيلي في هجوم حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الجيش اللواء جوناثان كونريكس في رسالة فيديو: "إجمالاً، بلغ عدد القتلى 1,200 إسرائيلي".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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