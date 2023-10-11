https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-بلاغ-حول-اختراق-محتمل-للمجال-الجوي-الإسرائيلي-من-جهة-لبنان--1081912766.html
الجيش الإسرائيلي: بلاغ حول اختراق محتمل للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان
الجيش الإسرائيلي: بلاغ حول اختراق محتمل للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي عن ورود تقرير حول حدوث اختراق محتمل للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً عن تسلل طائرات مسيرة... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T16:14+0000
2023-10-11T16:14+0000
2023-10-11T16:14+0000
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "ورد تقرير حول حدوث اختراق محتمل للمجال الجوي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وسنورد مزيدا من المعلومات لاحقا".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة امتدت لحيفا وجلبوع والكرمل [شمالي إسرائيل]".وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية عن "تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة أيضا".وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "قيادة الجبهة الداخلية تطلب من سكان الشمال البقاء في المناطق المحمية خوفا من إطلاق الصواريخ على المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20231011/أبو-الغيط-الأمور-تتجه-نحو-انفلات-كبير-وتطورات-غير-مسبوقة---عاجل-1081912239.html
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رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي: بلاغ حول اختراق محتمل للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن ورود تقرير حول حدوث اختراق محتمل للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً عن تسلل طائرات مسيرة ومسلحين إلى مناطق شمالي إسرائيل.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "ورد تقرير حول حدوث اختراق محتمل للمجال الجوي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وسنورد مزيدا من المعلومات لاحقا".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة امتدت لحيفا وجلبوع والكرمل [شمالي إسرائيل]".
وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية عن "تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة أيضا".
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "قيادة الجبهة الداخلية تطلب من سكان الشمال البقاء في المناطق المحمية خوفا من إطلاق الصواريخ على المنطقة".