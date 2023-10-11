https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يدعي-تدمير-نظام-رصد-جوي-لـحماس-يعتمد-على-شبكة-مزروعة-بسخانات-المياه-فيديو-1081880346.html

الجيش الإسرائيلي يدعي تدمير نظام رصد جوي لـ"حماس" مزروع في سخانات المياه.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يدعي تدمير نظام رصد جوي لـ"حماس" مزروع في سخانات المياه.. فيديو

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشاهد يزعم فيها تدمير نظام كشف (رصد) جوي متطور تابع لـ"حماس" يعتمد على شبكة كاميرات متخفية في السخانات الشمسية المنتشرة... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T05:38+0000

2023-10-11T05:38+0000

2023-10-11T06:20+0000

العالم

طوفان الأقصى

اسرائيل

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وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن "حماس" أنشأت منذ سنوات شبكة من الكاميرات العالية الجودة، مخبأة في سخانات شمسية في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله، بهدف تحديد وتتبع الطائرات.واستهدفت الطائرات، بالأمس وفي غضون دقائق قليلة، عدة أهداف وهاجمت جميع المواقع المرتبطة بهذه الشبكة ودمرت قدرة "حماس" على إنتاج صورة واسعة للسماء في محاولة لضرب طائرة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل