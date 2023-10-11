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الجيش الإسرائيلي يقصف الأراضي اللبنانية مجددا

الجيش الإسرائيلي يقصف الأراضي اللبنانية مجددا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "إطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن مدفعيته تقصف منطقة الضهيرة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى "إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو أدميت والاشتباه في عملية تسلل".في هذه الأثناء، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن هناك قصفا مدفعيا متواصلا على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن القذائف التي يستعملها الجيش الإسرائيلي بالقصف بعضها فسفوري.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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