https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-الجامعة-الإسلامية-في-قطاع-غزة-1081899826.html
الجيش الإسرائيلي يقصف الجامعة الإسلامية في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف الجامعة الإسلامية في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قيامه بقصف ما زعم أنه مركزا للعمليات العسكرية لـ"حماس"، في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:44+0000
2023-10-11T10:44+0000
2023-10-11T10:45+0000
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إسرائيل
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وفقا للبيان الإسرائيلي الذي نُشرعبر قناته الرسمية على "تلغرام": "منذ وقت ليس ببعيد، وجّه مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة على مركز عملياتي وعسكري مهم لمنظمة حماس الإرهابية في الجامعة الإسلامية في غزة".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
إسرائيل
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقصف الجامعة الإسلامية في قطاع غزة
10:44 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 10:45 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قيامه بقصف ما زعم أنه مركزا للعمليات العسكرية لـ"حماس"، في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة.
وفقا للبيان الإسرائيلي الذي نُشرعبر قناته الرسمية على "تلغرام": "منذ وقت ليس ببعيد، وجّه مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة على مركز عملياتي وعسكري مهم لمنظمة حماس الإرهابية في الجامعة الإسلامية في غزة".
ويدّعي الجيش الإسرائيلي أيضا أن الجامعة الإسلامية "تم استخدامها كمعسكر تدريب لعناصر المخابرات العسكرية التابعة لحركة حماس، وأنها طورت وأنتجت أسلحة لمقاتلي الحركة، ودعمتها ماليا".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب
على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.