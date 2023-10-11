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https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-قصفه-لأهداف-تابعة-لمنظمة-حماس-في-قطاع-غزة-1081916527.html
الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة
قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T21:28+0000
2023-10-11T21:28+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش يواصل في هذه الساعة قصف أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/مجلس-الوزراء-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-تشكيل-حكومة-طوارئ-ومجلس-عسكري-1081916038.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة

21:28 GMT 11.10.2023
© AFP 2023 / EYAD BABAالقصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / EYAD BABA
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قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه يواصل قصفه لأهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.
رام الله - سبوتنيك. وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش يواصل في هذه الساعة قصف أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
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19:32 GMT
وفجر السبت الماضي، أعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، شن عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل منذ ذلك الوقت شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وأسفرت الاشتباكات من ذلك الوقت عن مقتل ما يزيد عن 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات، وأسر عدد غير معروف من الإسرائيليين، فيما قتل 1100 فلسطيني جراء الغارات على قطاع غزة، وأصيب 5339 آخرون، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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