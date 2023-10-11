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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الروسي-يتقدم-في-أفدييفكا-من-الجانبين-1081910229.html
الجيش الروسي يتقدم في أفدييفكا من الجانبين
الجيش الروسي يتقدم في أفدييفكا من الجانبين
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T14:47+0000
2023-10-11T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".وأضاف: "يتم تعزيز مواقعنا من الاتجاهات التي نتقدم منها، من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وهناك تقدم في المواقع التي تمت استعادتها".وأشار بوشيلين إلى أن هناك حاجة إلى تحرير المنطقة السكنية، حيث "يتم إطلاق النار بشكل رئيسي منها ومن ضواحيها على دونيتسك، ولا سيما منطقتي كويبيشيف وكيروف، والآن تتخذ القوات المسلحة عددا من الخطوات والإجراءات تجاه هذا الأمر".وشدد على أنه من المرجح انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تراجع جماعي واسع النطاق للعدو من المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-وتحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-دونيتسك-ولوغانسك--عاجل-1081907915.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يتقدم في أفدييفكا من الجانبين

14:47 GMT 11.10.2023
© AP Photo / Max Blackالقوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Max Black
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".
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وأضاف: "يتم تعزيز مواقعنا من الاتجاهات التي نتقدم منها، من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وهناك تقدم في المواقع التي تمت استعادتها".
وأشار بوشيلين إلى أن هناك حاجة إلى تحرير المنطقة السكنية، حيث "يتم إطلاق النار بشكل رئيسي منها ومن ضواحيها على دونيتسك، ولا سيما منطقتي كويبيشيف وكيروف، والآن تتخذ القوات المسلحة عددا من الخطوات والإجراءات تجاه هذا الأمر".
وشدد على أنه من المرجح انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تراجع جماعي واسع النطاق للعدو من المدينة.
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