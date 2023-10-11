https://sputnikarabic.ae/20231011/الخارجية-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-مستعدون-لكل-السيناريوهات-المحتملة-والتصدي-لأعدائنا-على-أي-جبهة-1081908037.html

الخارجية الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة والتصدي لأعدائنا على أي جبهة

الخارجية الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة والتصدي لأعدائنا على أي جبهة

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليؤور بن دور، إن إسرائيل نقلت المعركة إلى داخل غزة، لافتًا إلى أن بلاده تغلبت على الصدمة والضربة الأولى التي تلقتها يوم... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T14:00+0000

2023-10-11T14:00+0000

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وحول أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التقت "سبوتنيك" مع متحدث الخارجية الإسرائيلية، لتلقي الضوء على الأحداث الأخيرة.إلى نص الحوار:ما هي الأهداف التي تريد إسرئيل تحقيقها من عمليتها العسكرية على غزة؟بداية، إسرائيل مصممة على ضرب البنية التحتية الإرهابية الموجودة هناك، حيث نعمل على ضرب القدرات التي تمتلكها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لضمان عدم قدرتهما على تنفيذ عمليات إرهابية ضدنا لسنوات طويلة".هل تضعون جدولا زمنيا للحرب؟نحن نحارب هنا على مستقبل دولة إسرائيل، لذلك ستكون هذه الحرب طويلة وليست محدودة كالسابق، لأن المنظمات الفلسطينية "الإرهابية"، لا تحترم حياة الناس الأبرياء، مضيفًا أنهم يقتلون النساء والأطفال بشكل يخالف الدين الإسلامي.كل ما نقوم به لا يخدم فقط إسرائيل ولكن كل شعوب المنطقة الذين سئموا من تصرفات حماس والجهاد الإسلامي الذين يريدون فرض أجندتهم عليهم، فحماس والجهاد يخطئون إذا اعتقدوا أنهم بذلك يخدمون القضية الفلسطينية.هل تأخذون في الاعتبار السكان المدنيين أثناء الهجوم على غزة؟حماس والجهاد يريدون إقامة دولة فلسطين على أنقاض دولة إسرائيل وليس جنب إلى جنب، ولذلك نحن لن نحقق حلمهم بالتعاون معهم ولكننا سنقضي عليهم.هم يتعمدون الاختباء في المناطق المأهولة بالسكان وخاصة في المستشفيات والمدارس، مؤكدًا أن إسرائيل تستهدف الإرهابيين وليس المدنيين.عندما هاجموا إسرائيل فقد حولوا أنفسهم بأيديهم إلى أهداف عسكرية مشروعة حسب المواثيق الدولية، مشددًا على أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك".هل تتبع إسرائيل سياسة الأرض المحروقة في قصفها لقطاع غزة؟العمليات الإسرائيلية في غزة هدفها الرئيسي هو ضمان عدم قدرتهم على شن عمليات إرهابية داخل إسرائيل وإزالة التهديد الأمني والإرهابي الذي يملكونه حتى الآن.وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة والتصدي لأعدائنا على أي جبهة.أما بخصوص سياسية الأرض المحروقة، فإن إسرائيل مصممة على القضاء على الإرهاب في غزة.وماذا عن الأسرى الإسرائيليين، وإذا ما نفذت حماس تهديدها بقتلهم؟شدد بن دور على أنه إذا مس الإرهابيون في غزة الأسرى، فإنهم سيدفعون الثمن غالي.الجيش الإسرائيلي يأخذ بالاعتبار وجود الأسرى في الأماكن التي يستهدفها ولكنه مصمم على القضاء على هؤلاء الإرهابيين.هل هناك حتى ولو احتمال ضئيل بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مع الفلسطينيين؟نتواصل مع بعض الدول لبحث التهدئة، ولكن هذه الاتصالات منصبة على تجديد التضامن مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب والدفاع عن نفسها.احتمالية العودة إلى مفاوضات السلام، ستحدث فقط بعد تحقيق كل أهداف العمليات العسكرية في غزة.هذه الحرب ستكون نتائجها حاسمة كي نضمن مستقبل إسرائيل ويعيش مواطنوها بأمان وليس تحت التهديد الإرهابي.كيف تقيّم موقف الولايات المتحدة وأيضا الدول العربية وتداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي؟أمريكا حليف وثيق لإسرائيل والدليل على ذلك خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن هناك دول أخرى كثيرة تدعم وتتضامن معنا وتدرك أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.المجتمع الإسرائيلي يدرك تماما أننا في حرب طويلة ونحن جاهزون لكل ذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومستعدون لدفع الثمن لضمان مستقبل وأمن إسرائيل وحياة مواطنيها.وعلى العرب والمسلمين في كل الدول العربية النظر إلى الأحداث الأخيرة بحكمة، صحيح هناك اختلافات وهناك من لا يحب إسرائيل ولكن هذا الهجوم الإرهابي تخطى كل الخطوط الحمراء وعليهم أن يدركوا أن هؤلاء الإرهابيين يشكلون تهديدا لهم أيضا لأنهم يدمرون فكرة العيش بأمن واستقرار في المنطقة بأكملها وأن من مصلحتهم أن تنتصر إسرائيل في هذه الحرب لأن أعداءها هم أعداؤكم أيضا.

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