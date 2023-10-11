https://sputnikarabic.ae/20231011/الرئيس-الفلسطيني-يلتقي-العاهل-الأردني-بعمان-لبحث-سبل-وقف-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-1081916390.html
الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني بعمان لبحث سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني بعمان لبحث سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن، غدًا الخميس، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T21:16+0000
2023-10-11T21:16+0000
2023-10-11T21:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقال المصدر "الرئيس محمود عباس يغادر رام الله غدا إلى عمّان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني، لتنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي لممارسة ضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح ممرات آمنة للمدنيين وإدخال المساعدات والمعونات الطبية والغذائية لغزة".وأضاف المصدر أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاولوا الضغط على الرئيس الفلسطيني لإدانة عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس السبت الماضي، ولكنه رفض رغم التلويح بوقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231011/المتحدث-باسم-الجهاد-الإسلامي-لـ-سبوتنيك-المقاومة-أخرجت-تشكيلات-عسكرية-إسرائيلية-عدة-من-الخدمة-1081913546.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني بعمان لبحث سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
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يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن، غدًا الخميس، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إليه، حسبما صرح مصدر بالرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك".
رام الله - سبوتنيك
. وقال المصدر "الرئيس محمود عباس يغادر رام الله غدا إلى عمّان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني، لتنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي لممارسة ضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح ممرات آمنة للمدنيين وإدخال المساعدات والمعونات الطبية والغذائية لغزة".
وأضاف المصدر أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاولوا الضغط على الرئيس الفلسطيني لإدانة عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس السبت الماضي، ولكنه رفض رغم التلويح بوقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.