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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-اتجاه-كوبيانسك-1081879955.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك
قال الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن قوات الأمن الأوكرانية تنفذ إجراءات هجومية فاشلة في اتجاه كوبيانسك. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T05:30+0000
2023-10-11T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضاف ماروتشكو: "حاول المسلحون الأوكرانيون شمال غرب كوبيانسك، باستخدام ثلاث مجموعات هجومية، يصل عددها إلى فصيلة في كل منها، الدخول في خط دفاعنا وقطع الإمدادات عن الوحدات المتقدمة، وتم التنبؤ بخطة العدو في الوقت المناسب، والقضاء على المسلحين بمساعدة المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية صدت أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وعلى مدار يوم كامل، فقد العدو ما يصل إلى 25 جنديا وست قطع من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231011/لقطات-جوية-للمدفعية-الروسية-وهي-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-أرتيوموفسك-فيديو-1081879609.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك

05:30 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Anton Podgaikoموظف في مفرزة "إلبروس" شبه العسكرية للحد من الانهيارات الثلجية يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات عيار 100 ملم من طراز "كي إس -19"
موظف في مفرزة إلبروس شبه العسكرية للحد من الانهيارات الثلجية يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات عيار 100 ملم من طراز كي إس -19 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Anton Podgaiko
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قال الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن قوات الأمن الأوكرانية تنفذ إجراءات هجومية فاشلة في اتجاه كوبيانسك.
وأضاف ماروتشكو: "حاول المسلحون الأوكرانيون شمال غرب كوبيانسك، باستخدام ثلاث مجموعات هجومية، يصل عددها إلى فصيلة في كل منها، الدخول في خط دفاعنا وقطع الإمدادات عن الوحدات المتقدمة، وتم التنبؤ بخطة العدو في الوقت المناسب، والقضاء على المسلحين بمساعدة المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".

وأوضح ماروتشكو أن العدو تراجع، بعد تكبده خسائر، ورفض الاستمرار بالهجوم، حيث تم تكبيده الكثير من الخسائر.

مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لقطات جوية للمدفعية الروسية وهي تحبط هجوما أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
05:03 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية صدت أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وعلى مدار يوم كامل، فقد العدو ما يصل إلى 25 جنديا وست قطع من المعدات.
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