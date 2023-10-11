https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-اتجاه-كوبيانسك-1081879955.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك
قال الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن قوات الأمن الأوكرانية تنفذ إجراءات هجومية فاشلة في اتجاه كوبيانسك. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T05:30+0000
2023-10-11T05:30+0000
2023-10-11T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضاف ماروتشكو: "حاول المسلحون الأوكرانيون شمال غرب كوبيانسك، باستخدام ثلاث مجموعات هجومية، يصل عددها إلى فصيلة في كل منها، الدخول في خط دفاعنا وقطع الإمدادات عن الوحدات المتقدمة، وتم التنبؤ بخطة العدو في الوقت المناسب، والقضاء على المسلحين بمساعدة المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية صدت أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وعلى مدار يوم كامل، فقد العدو ما يصل إلى 25 جنديا وست قطع من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231011/لقطات-جوية-للمدفعية-الروسية-وهي-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-أرتيوموفسك-فيديو-1081879609.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك
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قال الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، لـ"سبوتنيك"، إن قوات الأمن الأوكرانية تنفذ إجراءات هجومية فاشلة في اتجاه كوبيانسك.
وأضاف ماروتشكو: "حاول المسلحون الأوكرانيون شمال غرب كوبيانسك، باستخدام ثلاث مجموعات هجومية، يصل عددها إلى فصيلة في كل منها، الدخول في خط دفاعنا وقطع الإمدادات عن الوحدات المتقدمة، وتم التنبؤ بخطة العدو في الوقت المناسب، والقضاء على المسلحين بمساعدة المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".
وأوضح ماروتشكو أن العدو تراجع، بعد تكبده خسائر، ورفض الاستمرار بالهجوم، حيث تم تكبيده الكثير من الخسائر.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية
، في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، أن مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية صدت أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وعلى مدار يوم كامل، فقد العدو ما يصل إلى 25 جنديا وست قطع من المعدات.