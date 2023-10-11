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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تدمر-دبابتين-أوكرانيتين-في-رابوتينو-1081904861.html
القوات الروسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في رابوتينو
القوات الروسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في رابوتينو
صرّح رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين أوكرانيتين قرب قرية... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T11:41+0000
2023-10-11T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال روغوف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين وعربة مشاة قتالية للعدو في منطقة رابوتينو باتجاه قرية فيربوفوي".ووفقا له، حاول العدو الأوكراني أيضا الهجوم على خط رابوتينو- كوباني، فخسر مركبة مشاة قتالية، بالإضافة إلى دحر عشرات الجنود الأوكرانيين هناك".وأضاف روغوف أنه يتراود للمرء انطباع بأن المهمة الأساسية للقوات الأوكرانية لا تتمثل في تحقيق التقدم العسكري، وإنما تتمثل في قتل أكبرعدد ممكن من عناصرها، حيث أن مجموعاتهم المهاجمة تمشي فوق جثث قتلاهم".ونوّه أيضا إلى تعزيز القوات الروسية تقدمها لعدة مئات من الأمتار في منطقة زربيانكي - بياتيخاتكي، والتي استعادوا السيطرة عليها سابقا.وفي وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء، صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تعتبر من أهم طرق الإمداد لمجموعة "أفيديفكا" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصل-إلى-بيرديتشي-مركز-الإمداد-الرئيسي-لأوكرانيا-في-أفيديفكا-1081896703.html
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

القوات الروسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في رابوتينو

11:41 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 11.10.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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صرّح رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين أوكرانيتين قرب قرية رابوتينو.
وقال روغوف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين وعربة مشاة قتالية للعدو في منطقة رابوتينو باتجاه قرية فيربوفوي".
ووفقا له، حاول العدو الأوكراني أيضا الهجوم على خط رابوتينو- كوباني، فخسر مركبة مشاة قتالية، بالإضافة إلى دحر عشرات الجنود الأوكرانيين هناك".
وأضاف روغوف أنه يتراود للمرء انطباع بأن المهمة الأساسية للقوات الأوكرانية لا تتمثل في تحقيق التقدم العسكري، وإنما تتمثل في قتل أكبرعدد ممكن من عناصرها، حيث أن مجموعاتهم المهاجمة تمشي فوق جثث قتلاهم".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصل إلى بيرديتشي مركز الإمداد الرئيسي لأوكرانيا في أفيديفكا
09:35 GMT
ونوّه أيضا إلى تعزيز القوات الروسية تقدمها لعدة مئات من الأمتار في منطقة زربيانكي - بياتيخاتكي، والتي استعادوا السيطرة عليها سابقا.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء، صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تعتبر من أهم طرق الإمداد لمجموعة "أفيديفكا" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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