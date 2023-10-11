https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تدمر-دبابتين-أوكرانيتين-في-رابوتينو-1081904861.html
القوات الروسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في رابوتينو
القوات الروسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في رابوتينو
صرّح رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين أوكرانيتين قرب قرية... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T11:41+0000
2023-10-11T11:41+0000
2023-10-11T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال روغوف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين وعربة مشاة قتالية للعدو في منطقة رابوتينو باتجاه قرية فيربوفوي".ووفقا له، حاول العدو الأوكراني أيضا الهجوم على خط رابوتينو- كوباني، فخسر مركبة مشاة قتالية، بالإضافة إلى دحر عشرات الجنود الأوكرانيين هناك".وأضاف روغوف أنه يتراود للمرء انطباع بأن المهمة الأساسية للقوات الأوكرانية لا تتمثل في تحقيق التقدم العسكري، وإنما تتمثل في قتل أكبرعدد ممكن من عناصرها، حيث أن مجموعاتهم المهاجمة تمشي فوق جثث قتلاهم".ونوّه أيضا إلى تعزيز القوات الروسية تقدمها لعدة مئات من الأمتار في منطقة زربيانكي - بياتيخاتكي، والتي استعادوا السيطرة عليها سابقا.وفي وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء، صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تعتبر من أهم طرق الإمداد لمجموعة "أفيديفكا" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصل-إلى-بيرديتشي-مركز-الإمداد-الرئيسي-لأوكرانيا-في-أفيديفكا-1081896703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر دبابتين أوكرانيتين في رابوتينو
11:41 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
صرّح رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين أوكرانيتين قرب قرية رابوتينو.
وقال روغوف: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تدمير دبابتين وعربة مشاة قتالية للعدو في منطقة رابوتينو باتجاه قرية فيربوفوي".
ووفقا له، حاول العدو الأوكراني أيضا الهجوم على خط رابوتينو- كوباني، فخسر مركبة مشاة قتالية، بالإضافة إلى دحر عشرات الجنود الأوكرانيين هناك".
وأضاف روغوف أنه يتراود للمرء انطباع بأن المهمة الأساسية للقوات الأوكرانية لا تتمثل في تحقيق التقدم العسكري، وإنما تتمثل في قتل أكبرعدد ممكن من عناصرها، حيث أن مجموعاتهم المهاجمة تمشي فوق جثث قتلاهم".
ونوّه أيضا إلى تعزيز القوات الروسية تقدمها لعدة مئات من الأمتار في منطقة زربيانكي - بياتيخاتكي، والتي استعادوا السيطرة عليها سابقا.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء، صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تعتبر من أهم طرق الإمداد لمجموعة "أفيديفكا" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.