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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-وتحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-دونيتسك-ولوغانسك--عاجل-1081907915.html
القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين في دونيتسك ولوغانسك
القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T13:36+0000
2023-10-11T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".وأكدت الدفاع أنها قضت على قوات في اللواء 12 الخاصة "آزوف"، واللواء 63 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 5 من الحرس الوطني الأوكراني في المناطق الواقعة جنوب كوزمينو من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو 65 جنديا أوكرانيا ومدفع هاوتزر "كايزار"، وثلاث مدفعيات من طراز "مستا-إس" و"أكاسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ متعددة "آر إم-70".وتم تدمير احتياطيات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد 90 جنديا أوكرانيا، فضلا عن تدمير 10 عربات مدرعة من نوع "ماكسسبرو".وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة في هذا الاتجاه خلال النهار 330 جنديا، ودبابة، و11 ناقلة جند مدرعة، وأربع عربات مدرعة.كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بـفقدان-استقلالها-في-حال-طورت-الأخيرة-علاقاتها-مع-برلين-1081906716.html
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العالم, سلاح روسيا, رصد عسكري
العالم, سلاح روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين في دونيتسك ولوغانسك

13:36 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 14:03 GMT 11.10.2023)
© Sputnikلحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".

وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.

وأكدت الدفاع أنها قضت على قوات في اللواء 12 الخاصة "آزوف"، واللواء 63 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 5 من الحرس الوطني الأوكراني في المناطق الواقعة جنوب كوزمينو من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 65 جنديا أوكرانيا ومدفع هاوتزر "كايزار"، وثلاث مدفعيات من طراز "مستا-إس" و"أكاسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ متعددة "آر إم-70".
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13:01 GMT
وتم تدمير احتياطيات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد 90 جنديا أوكرانيا، فضلا عن تدمير 10 عربات مدرعة من نوع "ماكسسبرو".
وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة في هذا الاتجاه خلال النهار 330 جنديا، ودبابة، و11 ناقلة جند مدرعة، وأربع عربات مدرعة.
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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