https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تسقط-41-مسيرة-في-زابوروجيه-وخيرسون-ودونيتسك-1081910645.html

القوات الروسية تسقط 41 مسيرة في زابوروجيه وخيرسون ودونيتسك

القوات الروسية تسقط 41 مسيرة في زابوروجيه وخيرسون ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر لها، اليوم الأربعاء، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على عدة محاور في كل من دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T15:03+0000

2023-10-11T15:03+0000

2023-10-11T15:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d2600f6003d30ee4f0310133f8b4c13a.jpg

وأفاد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، قصفت أفراد ومعدات اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه 155 عسكريا وأربع مركبات.وخلال المواجهة، تمت إصابة نظام مدفعية "إم 777"، ومدفع هاوتزر "إم 109" مصنوعين في الولايات المتحدة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع هاوتزر "إف إتش 70" مصنوع في بريطانيا.أما في اتجاه زابوروجيه، صدّت وحدات من القوات الروسية بالتعاون مع الطيران الحربي والمدفعية الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غرب قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.وفي اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو حوالي 45 عسكري أوكراني و11 مركبة ومنظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفع "دي 20"، كما وتم ضرب محطة رادار أمريكية من طراز"أ بي إن/تي بي كيو- 36".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 41 طائرة من دون طيار في مناطق سكنية في كل من زابوروجيه، وخيرسون، وجمهورية دونيتسك الشعبية.وفي الحصيلة الإجمالية حتى اللحظة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 488 طائرة، 250 طائرة هليكوبتر، و7709 طائرة من دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12496 دبابة ومركبات قتالية أخرى، و1162 مركبة قتالية متعددة المهام لقواعد الصواريخ، و6723 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، وكذلك 14064 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-وتحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-دونيتسك-ولوغانسك--عاجل-1081907915.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا