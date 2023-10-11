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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تسقط-41-مسيرة-في-زابوروجيه-وخيرسون-ودونيتسك-1081910645.html
القوات الروسية تسقط 41 مسيرة في زابوروجيه وخيرسون ودونيتسك
القوات الروسية تسقط 41 مسيرة في زابوروجيه وخيرسون ودونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر لها، اليوم الأربعاء، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على عدة محاور في كل من دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T15:03+0000
2023-10-11T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأفاد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، قصفت أفراد ومعدات اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه 155 عسكريا وأربع مركبات.وخلال المواجهة، تمت إصابة نظام مدفعية "إم 777"، ومدفع هاوتزر "إم 109" مصنوعين في الولايات المتحدة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع هاوتزر "إف إتش 70" مصنوع في بريطانيا.أما في اتجاه زابوروجيه، صدّت وحدات من القوات الروسية بالتعاون مع الطيران الحربي والمدفعية الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غرب قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.وفي اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو حوالي 45 عسكري أوكراني و11 مركبة ومنظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفع "دي 20"، كما وتم ضرب محطة رادار أمريكية من طراز"أ بي إن/تي بي كيو- 36".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 41 طائرة من دون طيار في مناطق سكنية في كل من زابوروجيه، وخيرسون، وجمهورية دونيتسك الشعبية.وفي الحصيلة الإجمالية حتى اللحظة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 488 طائرة، 250 طائرة هليكوبتر، و7709 طائرة من دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12496 دبابة ومركبات قتالية أخرى، و1162 مركبة قتالية متعددة المهام لقواعد الصواريخ، و6723 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، وكذلك 14064 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-وتحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-دونيتسك-ولوغانسك--عاجل-1081907915.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تسقط 41 مسيرة في زابوروجيه وخيرسون ودونيتسك

15:03 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 11.10.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر لها، اليوم الأربعاء، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على عدة محاور في كل من دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.
وأفاد البيان أن وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، قصفت أفراد ومعدات اللواء 72 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه 155 عسكريا وأربع مركبات.
وخلال المواجهة، تمت إصابة نظام مدفعية "إم 777"، ومدفع هاوتزر "إم 109" مصنوعين في الولايات المتحدة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع هاوتزر "إف إتش 70" مصنوع في بريطانيا.
أما في اتجاه زابوروجيه، صدّت وحدات من القوات الروسية بالتعاون مع الطيران الحربي والمدفعية الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غرب قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وتم دحر مايصل إلى 20 عسكري أوكراني وتدمير دبابة ومركبتين، كما تضرّر نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 20".
وفي اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو حوالي 45 عسكري أوكراني و11 مركبة ومنظومة مدفعية من طراز "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفع "دي 20"، كما وتم ضرب محطة رادار أمريكية من طراز"أ بي إن/تي بي كيو- 36".
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين في دونيتسك ولوغانسك
13:36 GMT

في مطار دولغينتسيفو في دنيبروبتروفسك، أصيبت طائرة هجومية من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وكذلك تم تدمير محطة رادار من طراز "إس تي- 68 يو".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 41 طائرة من دون طيار في مناطق سكنية في كل من زابوروجيه، وخيرسون، وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي الحصيلة الإجمالية حتى اللحظة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 488 طائرة، 250 طائرة هليكوبتر، و7709 طائرة من دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12496 دبابة ومركبات قتالية أخرى، و1162 مركبة قتالية متعددة المهام لقواعد الصواريخ، و6723 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، وكذلك 14064 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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