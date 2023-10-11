https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصد-أكثر-من-10-هجمات-أوكرانية-في-كريمينايا-1081882224.html
القوات الروسية تصد أكثر من 10 هجمات أوكرانية في كريمينايا
القوات الروسية تصد أكثر من 10 هجمات أوكرانية في كريمينايا
قال المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو لـ"سبوتنيك" إن القوات المسلحة الروسية صدت، خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من 10 هجمات من قبل الجيش الأوكراني في اتجاه... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T06:49+0000
2023-10-11T06:49+0000
2023-10-11T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ماروشكو، نقلا عن مصادره الخاصة: "قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بأعمال هجومية في اتجاه كريمينايا من مواقع في مناطق تورسكوي وشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا. خلال الأيام القليلة الماضية، ازداد الضغط بشكل كبير، ومن الغرب والجنوب الغربي من قرية كريمينايا، صدت قواتنا أكثر من 10 هجمات من قبل مسلحين أوكرانيين".وأشار الخبير إلى أن تكتيكات الهجوم من القوات الأوكرانية قد تغيرت: "وحدات تتكون من الراديكاليين الأوكرانيين في الطليعة، ومن أجل دعمهم تم حشد التعبئة بالفعل".وأبلغت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها ليوم الثلاثاء الماضي، عن إحباط هجومين لمجموعات أوكرانية على اتجاه كراسني ليمان، وتم تدمير القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق كريمينايا في جمهورية دونيتسك وغريغوروفكا وتورسكي في جمهورية لوغانسك، وبلغت خسائر الجانب الأوكراني ما يصل إلى 60 شخصا و7 قطع من المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يدعي-تدمير-نظام-رصد-جوي-لـحماس-يعتمد-على-شبكة-مزروعة-بسخانات-المياه-فيديو-1081880346.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تصد أكثر من 10 هجمات أوكرانية في كريمينايا
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قال المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو لـ"سبوتنيك" إن القوات المسلحة الروسية صدت، خلال الأيام القليلة الماضية، أكثر من 10 هجمات من قبل الجيش الأوكراني في اتجاه قرية كريمينايا.
وأضاف ماروشكو، نقلا عن مصادره الخاصة: "قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بأعمال هجومية في اتجاه كريمينايا من مواقع في مناطق تورسكوي وشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا. خلال الأيام القليلة الماضية، ازداد الضغط بشكل كبير، ومن الغرب والجنوب الغربي من قرية كريمينايا، صدت قواتنا أكثر من 10 هجمات من قبل مسلحين أوكرانيين".
وأشار الخبير إلى أن تكتيكات الهجوم من القوات الأوكرانية قد تغيرت: "وحدات تتكون من الراديكاليين الأوكرانيين في الطليعة، ومن أجل دعمهم تم حشد التعبئة بالفعل".
وأبلغت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها ليوم الثلاثاء الماضي، عن إحباط هجومين لمجموعات أوكرانية
على اتجاه كراسني ليمان، وتم تدمير القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق كريمينايا في جمهورية دونيتسك وغريغوروفكا وتورسكي في جمهورية لوغانسك، وبلغت خسائر الجانب الأوكراني ما يصل إلى 60 شخصا و7 قطع من المعدات.