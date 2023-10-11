https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصل-إلى-بيرديتشي-مركز-الإمداد-الرئيسي-لأوكرانيا-في-أفيديفكا-1081896703.html
القوات الروسية تصل إلى بيرديتشي مركز الإمداد الرئيسي لأوكرانيا في أفيديفكا
القوات الروسية تصل إلى بيرديتشي مركز الإمداد الرئيسي لأوكرانيا في أفيديفكا
صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا،... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T09:35+0000
2023-10-11T09:35+0000
2023-10-11T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضاف غاغين أن التركيز في الوقت الحالي يتم على التحكم والسيطرة على خطوط الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، وذكر قائلا: "لقد وصلنا للتو إلى قرية بيرديتشي، وهذا لا يعني أننا استولينا عليها، وفي حال السيطرة عليها سيكون بمقدورنا قطع طريق الإمداد بالكامل في هذا الاتجاه".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بلجيكا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-على-الرغم-من-فشل-الهجوم-المضاد-1081882613.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تصل إلى بيرديتشي مركز الإمداد الرئيسي لأوكرانيا في أفيديفكا
09:35 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تعتبر من أهم طرق الإمداد لمجموعة "أفيديفكا" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف غاغين أن التركيز في الوقت الحالي يتم على التحكم والسيطرة على خطوط الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، وذكر قائلا: "لقد وصلنا للتو إلى قرية بيرديتشي، وهذا لا يعني أننا استولينا عليها، وفي حال السيطرة عليها سيكون بمقدورنا قطع طريق الإمداد بالكامل في هذا الاتجاه".
ووفقا له، بدأت عملية واسعة النطاق لتحرير أفيديفكا، ويخطط الجيش الروسي لتطويق المدينة، كما هو الحال في سوليدار وأرتيوموفسك.
وأشار غاغين إلى أن المدفعية الروسية تضرب المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك تضطر القوات الأوكرانية إلى الانسحاب لخطوط خلفية أخرى، وتعتبر أفيديفكا مدينة محصنة في جمهورية دونيتسك، ومن أراضيها قصفت القوات الأوكرانية المناطق السلمية الأخرى.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.