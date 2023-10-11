https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الروسية-تصل-إلى-بيرديتشي-مركز-الإمداد-الرئيسي-لأوكرانيا-في-أفيديفكا-1081896703.html

القوات الروسية تصل إلى بيرديتشي مركز الإمداد الرئيسي لأوكرانيا في أفيديفكا

القوات الروسية تصل إلى بيرديتشي مركز الإمداد الرئيسي لأوكرانيا في أفيديفكا

صرّح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني اقترب من قرية بيرديتشي شمال غربي مدينة أفيديفكا،... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T09:35+0000

2023-10-11T09:35+0000

2023-10-11T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وأضاف غاغين أن التركيز في الوقت الحالي يتم على التحكم والسيطرة على خطوط الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، وذكر قائلا: "لقد وصلنا للتو إلى قرية بيرديتشي، وهذا لا يعني أننا استولينا عليها، وفي حال السيطرة عليها سيكون بمقدورنا قطع طريق الإمداد بالكامل في هذا الاتجاه".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231011/بلجيكا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-على-الرغم-من-فشل-الهجوم-المضاد-1081882613.html

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رصد عسكري, روسيا