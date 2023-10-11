https://sputnikarabic.ae/20231011/المتحدث-باسم-الخارجية-الإسرائيلية-الحرب-على-غزة-مستمرة-رغم-وجود-أسرانا-لدى-حماس-1081909753.html
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: الحرب على غزة مستمرة رغم وجود أسرانا لدى "حماس"
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: الحرب على غزة مستمرة رغم وجود أسرانا لدى "حماس"
قال دكتور ليؤور بن دور، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل تصر على أن تكون هذه الحرب طويلة حتى يتم تحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية ضد هذه المنظمات... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T14:17+0000
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وأضاف ليؤور في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، أن "الإرهابيين من حماس والجهاد يقتلون الأطفال والأبرياء بشكل يخالف الدين الإسلامي ونحن لا نخدم فقط إسرائيل بهذه المعركة بل نخدم الكثير من سكان المنطقة، فهؤلاء الدواعش الذين يقتلون الأبرياء يخطئون لأنهم لا يخدمون القضية الفلسطينية ولا يخدمون التصالح مع إسرائيل". وأوضح "أنهم يريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاض دولة إسرائيل لذلك لن نتعاون معهم وسوف نسحقهم ونهزمهم".وبسؤاله حول وقوع إسرائيل أيضا في نفس الاتهامات التي يدعونها ضد حماس والجهاد بقتل الأبرياء من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، أجاب ليؤور بأن "حماس والجهاد يتسترون في المستشفيات والمساجد والمدارس ويتوقعون أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي! بالطبع لن يوقف ذلك إسرائيل فقد أصبحت هذه الأماكن أهداف عسكرية مشروعة لها". ليؤور تحدث عن فكرة اقتحام غزة بريا، قائلا إن "هناك تصميم على تطهير غزة من الإرهاب لكن كمتحدث باسم الخارجية ورغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي إلا أنني لا أعلم ماذا سيحدث بشأن القيام بعملية برية في غزة"، لكنه أكد أن العملية الإسرائيلية الحالية هدفها الرئيسي هو القضاء على أي قدرات للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل. أما بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حماس والجهاد، أكد ليؤور أن "إسرائيل عندما تقوم بمهاجمة غزة والمباني التي يتستر بها الإرهابيون من حماس والجهاد تأخذ بالاعتبار أن الأسرى الإسرائيليين قد يتواجدون بالقرب من هذه الأماكن ومع ذلك هناك تصميم على الاستمرار في الحرب لكي تتحقق كل الأهداف".
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: الحرب على غزة مستمرة رغم وجود أسرانا لدى "حماس"
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قال دكتور ليؤور بن دور، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل تصر على أن تكون هذه الحرب طويلة حتى يتم تحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية ضد هذه المنظمات الإرهابية من حماس والجهاد.
وأضاف ليؤور في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك
"، أن "الإرهابيين من حماس والجهاد يقتلون الأطفال والأبرياء بشكل يخالف الدين الإسلامي ونحن لا نخدم فقط إسرائيل بهذه المعركة بل نخدم الكثير من سكان المنطقة، فهؤلاء الدواعش الذين يقتلون الأبرياء يخطئون لأنهم لا يخدمون القضية الفلسطينية ولا يخدمون التصالح مع إسرائيل".
وأوضح "أنهم يريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاض دولة إسرائيل لذلك لن نتعاون معهم وسوف نسحقهم ونهزمهم".
وبسؤاله حول وقوع إسرائيل أيضا في نفس الاتهامات التي يدعونها ضد حماس
والجهاد بقتل الأبرياء من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، أجاب ليؤور بأن "حماس والجهاد يتسترون في المستشفيات والمساجد والمدارس ويتوقعون أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي! بالطبع لن يوقف ذلك إسرائيل فقد أصبحت هذه الأماكن أهداف عسكرية مشروعة لها".
ليؤور تحدث عن فكرة اقتحام غزة بريا، قائلا إن "هناك تصميم على تطهير غزة من الإرهاب لكن كمتحدث باسم الخارجية ورغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي إلا أنني لا أعلم ماذا سيحدث بشأن القيام بعملية برية في غزة"، لكنه أكد أن العملية الإسرائيلية الحالية هدفها الرئيسي هو القضاء على أي قدرات للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل.
أما بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حماس والجهاد، أكد ليؤور أن "إسرائيل عندما تقوم بمهاجمة غزة والمباني التي يتستر بها الإرهابيون من حماس والجهاد تأخذ بالاعتبار أن الأسرى الإسرائيليين
قد يتواجدون بالقرب من هذه الأماكن ومع ذلك هناك تصميم على الاستمرار في الحرب لكي تتحقق كل الأهداف".