https://sputnikarabic.ae/20231011/المتحدث-باسم-الخارجية-الإسرائيلية-الحرب-على-غزة-مستمرة-رغم-وجود-أسرانا-لدى-حماس-1081909753.html

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: الحرب على غزة مستمرة رغم وجود أسرانا لدى "حماس"

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: الحرب على غزة مستمرة رغم وجود أسرانا لدى "حماس"

قال دكتور ليؤور بن دور، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل تصر على أن تكون هذه الحرب طويلة حتى يتم تحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية ضد هذه المنظمات... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T14:17+0000

2023-10-11T14:17+0000

2023-10-11T14:17+0000

حصري

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810732_0:159:2936:1811_1920x0_80_0_0_1eebf0fc05f20d5ff8092c5a75d7c1ba.jpg

وأضاف ليؤور في حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، أن "الإرهابيين من حماس والجهاد يقتلون الأطفال والأبرياء بشكل يخالف الدين الإسلامي ونحن لا نخدم فقط إسرائيل بهذه المعركة بل نخدم الكثير من سكان المنطقة، فهؤلاء الدواعش الذين يقتلون الأبرياء يخطئون لأنهم لا يخدمون القضية الفلسطينية ولا يخدمون التصالح مع إسرائيل". وأوضح "أنهم يريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاض دولة إسرائيل لذلك لن نتعاون معهم وسوف نسحقهم ونهزمهم".وبسؤاله حول وقوع إسرائيل أيضا في نفس الاتهامات التي يدعونها ضد حماس والجهاد بقتل الأبرياء من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، أجاب ليؤور بأن "حماس والجهاد يتسترون في المستشفيات والمساجد والمدارس ويتوقعون أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي! بالطبع لن يوقف ذلك إسرائيل فقد أصبحت هذه الأماكن أهداف عسكرية مشروعة لها". ليؤور تحدث عن فكرة اقتحام غزة بريا، قائلا إن "هناك تصميم على تطهير غزة من الإرهاب لكن كمتحدث باسم الخارجية ورغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي إلا أنني لا أعلم ماذا سيحدث بشأن القيام بعملية برية في غزة"، لكنه أكد أن العملية الإسرائيلية الحالية هدفها الرئيسي هو القضاء على أي قدرات للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل. أما بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حماس والجهاد، أكد ليؤور أن "إسرائيل عندما تقوم بمهاجمة غزة والمباني التي يتستر بها الإرهابيون من حماس والجهاد تأخذ بالاعتبار أن الأسرى الإسرائيليين قد يتواجدون بالقرب من هذه الأماكن ومع ذلك هناك تصميم على الاستمرار في الحرب لكي تتحقق كل الأهداف".

https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار