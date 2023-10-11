https://sputnikarabic.ae/20231011/الملك-الأردني-يؤكد-على-دور-الأردن-العروبي--عاجل-1081900950.html

الملك عبد الله يؤكد على دور الأردن العروبي

الملك عبد الله يؤكد على دور الأردن العروبي

صرّح الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر، بأن ‎الأردن سيبقى في خندق العروبة يبذل كل ما... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T10:34+0000

2023-10-11T10:34+0000

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العالم العربي

طوفان الأقصى

أخبار الأردن

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وأوضح الملك أن "ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وتابع الملك: "لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس".وأضاف الملك: "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة".وأكّد عبد الله الثاني أن "منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231011/مسؤول-فلسطيني-يفجر-مفاجأة-عناصر-في-الجيش-الإسرائيلي-تعاونت-مع-المقاومة-1081900760.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار الأردن