https://sputnikarabic.ae/20231011/الهلال-الأحمر-الكويتي-قطاع-غزة-يواجه-أوضاعا-مأساوية-1081909526.html

الهلال الأحمر الكويتي: قطاع غزة يواجه أوضاعا مأساوية

الهلال الأحمر الكويتي: قطاع غزة يواجه أوضاعا مأساوية

طالب الهلال الأحمر الكويتي باتخاذ موقف دولي يلزم إسرائيل باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وما يرتبط به من اتفاقيات بشأن ما يحدث في قطاع غزة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الأمينة العامة لجمعية الهلال الأحمر، مها البرجس، إن "الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون أوضاعا مأساوية، ويجب تقديم مساعدات إلى ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع على وجه السرعة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.وجاءت تصريحات البرجس على هامش الاجتماع الطارئ للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الذي انعقد لبحث تداعيات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الكويت