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https://sputnikarabic.ae/20231011/الولايات-المتحدة-تقود-تحالفا-من-الدول-لمساعدة-أوكرانيا-في-إنشاء-قوة-جوية-1081912136.html
الولايات المتحدة تقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة جوية
الولايات المتحدة تقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة جوية
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا على تطوير قواتها الجوية الخاصة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T15:45+0000
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العالم
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وقال في مؤتمر صحفي في "بروكسل": "أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة ستتقدم مرة أخرى للمساعدة في قيادة تحالف من الدول التي تعمل مع أوكرانيا لتطوير قوتها الجوية".وسيكون تركيز المجموعة، التي ستضم أيضًا الدنمارك وهولندا في مناصب قيادية، على مساعدة أوكرانيا في السيطرة على الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع "إف-16".وقال أوستن إن إستونيا ولوكسمبورغ ستقودان تحالفًا من الدول التي ستساعد أوكرانيا على تعزيز الأمن السيبراني، وستساعد ليتوانيا في إزالة الألغام.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بلجيكا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-على-الرغم-من-فشل-الهجوم-المضاد-1081882613.html
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العالم
العالم

الولايات المتحدة تقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة جوية

15:45 GMT 11.10.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا على تطوير قواتها الجوية الخاصة.
وقال في مؤتمر صحفي في "بروكسل": "أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة ستتقدم مرة أخرى للمساعدة في قيادة تحالف من الدول التي تعمل مع أوكرانيا لتطوير قوتها الجوية".
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
بلجيكا تعلن تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" على الرغم من فشل "الهجوم المضاد"
07:06 GMT
وسيكون تركيز المجموعة، التي ستضم أيضًا الدنمارك وهولندا في مناصب قيادية، على مساعدة أوكرانيا في السيطرة على الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع "إف-16".
وقال أوستن إن إستونيا ولوكسمبورغ ستقودان تحالفًا من الدول التي ستساعد أوكرانيا على تعزيز الأمن السيبراني، وستساعد ليتوانيا في إزالة الألغام.
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