https://sputnikarabic.ae/20231011/الولايات-المتحدة-تقود-تحالفا-من-الدول-لمساعدة-أوكرانيا-في-إنشاء-قوة-جوية-1081912136.html
الولايات المتحدة تقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة جوية
الولايات المتحدة تقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة جوية
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا على تطوير قواتها الجوية الخاصة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T15:45+0000
2023-10-11T15:45+0000
2023-10-11T15:45+0000
العالم
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وقال في مؤتمر صحفي في "بروكسل": "أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة ستتقدم مرة أخرى للمساعدة في قيادة تحالف من الدول التي تعمل مع أوكرانيا لتطوير قوتها الجوية".وسيكون تركيز المجموعة، التي ستضم أيضًا الدنمارك وهولندا في مناصب قيادية، على مساعدة أوكرانيا في السيطرة على الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع "إف-16".وقال أوستن إن إستونيا ولوكسمبورغ ستقودان تحالفًا من الدول التي ستساعد أوكرانيا على تعزيز الأمن السيبراني، وستساعد ليتوانيا في إزالة الألغام.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بلجيكا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-على-الرغم-من-فشل-الهجوم-المضاد-1081882613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة جوية
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستقود تحالفا من الدول لمساعدة أوكرانيا على تطوير قواتها الجوية الخاصة.
وقال في مؤتمر صحفي في "بروكسل": "أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة ستتقدم مرة أخرى للمساعدة في قيادة تحالف من الدول التي تعمل مع أوكرانيا لتطوير قوتها الجوية".
وسيكون تركيز المجموعة، التي ستضم أيضًا الدنمارك وهولندا في مناصب قيادية، على مساعدة أوكرانيا في السيطرة على الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع "إف-16".
وقال أوستن إن إستونيا ولوكسمبورغ ستقودان تحالفًا من الدول التي ستساعد أوكرانيا على تعزيز الأمن السيبراني، وستساعد ليتوانيا في إزالة الألغام.