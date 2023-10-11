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انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي".. منتدى دولي متخصص بالطاقة... فيديو- عاجل
انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي".. منتدى دولي متخصص بالطاقة... فيديو- عاجل
شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T07:24+0000
2023-10-11T07:54+0000
روسيا
العالم
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يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.ونوّه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأهمية المنتدى، قائلا: "دور مجمع الوقود والطاقة له أهمية خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم، كمحرك للاقتصاد اليوم، بسبب التغيرات الهيكلية المستمرة، إذ أننا نعيش تغيرا في صناعة الطاقة العالمية، بما تحمله الكلمة من معنى، وسنناقش القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير صناعات النفط والغاز والفحم في الظروف الجيوسياسية الجديدة في ظل اختبارات سوق الطاقة العالمية بأكملها".وأكدّ نوفاك على زيادة الاهتمام برقمنة قطاع الطاقة وتفعيل تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وكل جوانب التطورات الحديثة.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي".. منتدى دولي متخصص بالطاقة... فيديو- عاجل

07:24 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 11.10.2023)
© Sputnik . Johnny Eliasانطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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يتبع
شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.
يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".
ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
ونوّه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأهمية المنتدى، قائلا: "دور مجمع الوقود والطاقة له أهمية خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم، كمحرك للاقتصاد اليوم، بسبب التغيرات الهيكلية المستمرة، إذ أننا نعيش تغيرا في صناعة الطاقة العالمية، بما تحمله الكلمة من معنى، وسنناقش القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير صناعات النفط والغاز والفحم في الظروف الجيوسياسية الجديدة في ظل اختبارات سوق الطاقة العالمية بأكملها".
وأكدّ نوفاك على زيادة الاهتمام برقمنة قطاع الطاقة وتفعيل تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وكل جوانب التطورات الحديثة.
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