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بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-بناء-محطة-الطاقة-النووية-الروسية-في-مصر-يتم-قبل-الموعد-المحدد-عاجل-1081905480.html
بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل
بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T12:07+0000
2023-10-11T12:35+0000
روسيا
العالم العربي
مصر
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: ""يتم بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر قبل الموعد المحدد. وهذا هو مشروعنا الرائد في القارة الأفريقية. لكننا هنا لا نقتصر على مجرد بناء المحطة. هنا، في الواقع، ومن الصفر، بالتعاون مع المتخصصين المصريين وأصدقائنا من مصر، نقوم بإنشاء الصناعة بأكملها".وأكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية والتعاون مع الدول المهتمة بذلك.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مجمع الوقود والطاقة الروسي يعمل بشكل مستقر، والإنتاج والمؤشرات المالية مستقرة". وأضاف بوتين أنه بفضل تصرفات الشركات وسلطات روسيا، تم زيادة أسطول الناقلات، وإنشاء آليات جديدة للدفع والتأمين وإعادة التأمين على البضائع المحلية.ونوه أن "نخب الدول الغربية، من خلال تصرفاتها، جلبت الفوضى إلى سوق الطاقة العالمية، والآن يضطر المشاركون المسؤولون فيها - مثل روسيا - إلى تصحيح الوضع، بما في ذلك في سوق النفط. إن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوات المسيسة تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله".
https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-البحرين-لدى-روسيا-أسبوع-الطاقة-الروسي-من-أكبر-منتديات-النفط-والطاقة-في-العالم-1081904760.html
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روسيا, العالم العربي, مصر
روسيا, العالم العربي, مصر

بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل

12:07 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 11.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: ""يتم بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر قبل الموعد المحدد. وهذا هو مشروعنا الرائد في القارة الأفريقية. لكننا هنا لا نقتصر على مجرد بناء المحطة. هنا، في الواقع، ومن الصفر، بالتعاون مع المتخصصين المصريين وأصدقائنا من مصر، نقوم بإنشاء الصناعة بأكملها".
سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم
11:55 GMT
وأكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية والتعاون مع الدول المهتمة بذلك.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مجمع الوقود والطاقة الروسي يعمل بشكل مستقر، والإنتاج والمؤشرات المالية مستقرة".
وأضاف بوتين أنه بفضل تصرفات الشركات وسلطات روسيا، تم زيادة أسطول الناقلات، وإنشاء آليات جديدة للدفع والتأمين وإعادة التأمين على البضائع المحلية.
ونوه أن "نخب الدول الغربية، من خلال تصرفاتها، جلبت الفوضى إلى سوق الطاقة العالمية، والآن يضطر المشاركون المسؤولون فيها - مثل روسيا - إلى تصحيح الوضع، بما في ذلك في سوق النفط. إن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوات المسيسة تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله".
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