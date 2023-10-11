https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-بناء-محطة-الطاقة-النووية-الروسية-في-مصر-يتم-قبل-الموعد-المحدد-عاجل-1081905480.html
بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل
بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T12:07+0000
2023-10-11T12:07+0000
2023-10-11T12:35+0000
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: ""يتم بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر قبل الموعد المحدد. وهذا هو مشروعنا الرائد في القارة الأفريقية. لكننا هنا لا نقتصر على مجرد بناء المحطة. هنا، في الواقع، ومن الصفر، بالتعاون مع المتخصصين المصريين وأصدقائنا من مصر، نقوم بإنشاء الصناعة بأكملها".وأكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية والتعاون مع الدول المهتمة بذلك.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مجمع الوقود والطاقة الروسي يعمل بشكل مستقر، والإنتاج والمؤشرات المالية مستقرة". وأضاف بوتين أنه بفضل تصرفات الشركات وسلطات روسيا، تم زيادة أسطول الناقلات، وإنشاء آليات جديدة للدفع والتأمين وإعادة التأمين على البضائع المحلية.ونوه أن "نخب الدول الغربية، من خلال تصرفاتها، جلبت الفوضى إلى سوق الطاقة العالمية، والآن يضطر المشاركون المسؤولون فيها - مثل روسيا - إلى تصحيح الوضع، بما في ذلك في سوق النفط. إن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوات المسيسة تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله".
https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-البحرين-لدى-روسيا-أسبوع-الطاقة-الروسي-من-أكبر-منتديات-النفط-والطاقة-في-العالم-1081904760.html
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روسيا, العالم العربي, مصر
روسيا, العالم العربي, مصر
بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد-عاجل
12:07 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: ""يتم بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر قبل الموعد المحدد. وهذا هو مشروعنا الرائد في القارة الأفريقية. لكننا هنا لا نقتصر على مجرد بناء المحطة. هنا، في الواقع، ومن الصفر، بالتعاون مع المتخصصين المصريين وأصدقائنا من مصر، نقوم بإنشاء الصناعة بأكملها".
وأكد بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية والتعاون مع الدول المهتمة بذلك.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مجمع الوقود والطاقة الروسي يعمل بشكل مستقر، والإنتاج والمؤشرات المالية مستقرة".
وأضاف بوتين أنه بفضل تصرفات الشركات وسلطات روسيا، تم زيادة أسطول الناقلات، وإنشاء آليات جديدة للدفع والتأمين وإعادة التأمين على البضائع المحلية.
ونوه أن "نخب الدول الغربية، من خلال تصرفاتها، جلبت الفوضى إلى سوق الطاقة العالمية، والآن يضطر المشاركون المسؤولون فيها - مثل روسيا - إلى تصحيح الوضع، بما في ذلك في سوق النفط. إن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوات المسيسة تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله".