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https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-والسوداني-يشاركان-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-الروسي-1081899955.html
بوتين والسوداني يشاركان في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
بوتين والسوداني يشاركان في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي بدأ اليوم. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
روسيا
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شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

بوتين والسوداني يشاركان في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

10:25 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي بدأ اليوم.
شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.
يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".
ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
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