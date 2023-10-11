https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-والسوداني-يشاركان-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-الروسي-1081899955.html
بوتين والسوداني يشاركان في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
بوتين والسوداني يشاركان في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي بدأ اليوم. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:25+0000
2023-10-11T10:25+0000
2023-10-11T10:25+0000
العالم العربي
روسيا
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شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
بوتين والسوداني يشاركان في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي بدأ اليوم.
شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.
يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".
ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط
، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.