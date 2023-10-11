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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بولندا-تهدد-أوكرانيا-بـفقدان-استقلالها-في-حال-طورت-الأخيرة-علاقاتها-مع-برلين-1081906716.html
بولندا تهدد أوكرانيا بـ"فقدان استقلالها" في حال طورت الأخيرة علاقاتها مع برلين
بولندا تهدد أوكرانيا بـ"فقدان استقلالها" في حال طورت الأخيرة علاقاتها مع برلين
صرّح وزيرالدفاع البولندي السابق، أنتوني ماسيرويتز، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا قد تفقد استقلالها إذا تخلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن العلاقات... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T13:01+0000
2023-10-11T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وفي مقابلة أجراها الوزير السابق مع قناة "تيليفيزا ريبوبليكا"، أشار إلى أن "مثل هذا المسار لسياسة زيلينسكي غير مقبول بالنسبة لوارسو، لأن تعزيز العلاقات بين كييف وبرلين موجه ضد كل من بولندا وكييف على حد سواء".وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين كييف ووارسو تدهورت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر دول أوروبا الشرقية المجاورة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر أولا، حتى 5 يونيو/ حزيران، ثم حتى 15 سبتمبر/ أيلول الماضيين، على تسويق أوكرانيا في أراضيها أربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
https://sputnikarabic.ae/20231002/بولندا-إصلاح-علاقاتنا-مع-أوكرانيا-يتطلب-جهودا-جبارة-1081609461.html
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العالم
العالم

بولندا تهدد أوكرانيا بـ"فقدان استقلالها" في حال طورت الأخيرة علاقاتها مع برلين

13:01 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
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صرّح وزيرالدفاع البولندي السابق، أنتوني ماسيرويتز، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا قد تفقد استقلالها إذا تخلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن العلاقات السياسية مع بولندا وطوّرها مع ألمانيا.
وفي مقابلة أجراها الوزير السابق مع قناة "تيليفيزا ريبوبليكا"، أشار إلى أن "مثل هذا المسار لسياسة زيلينسكي غير مقبول بالنسبة لوارسو، لأن تعزيز العلاقات بين كييف وبرلين موجه ضد كل من بولندا وكييف على حد سواء".

ويعتبر ماسيرويتز أن تطوير زيلينسكي علاقاته مع برلين خطأ استراتيجي، وأنه "دون دعم من بولندا ستفقد أوكرانيا استقلالها، بدلا من استعادته".

علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
2 أكتوبر, 23:49 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين كييف ووارسو تدهورت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر دول أوروبا الشرقية المجاورة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت 5 دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغت هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر أولا، حتى 5 يونيو/ حزيران، ثم حتى 15 سبتمبر/ أيلول الماضيين، على تسويق أوكرانيا في أراضيها أربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
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