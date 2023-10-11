https://sputnikarabic.ae/20231011/تصويت-هل-يتحول-طوفان-الأقصى-إلى-صراع-عربي---إسرائيلي-بعد-توسع-رقعة-التوتر؟-1081894045.html
تصويت... هل يتحول "طوفان الأقصى" إلى صراع عربي - إسرائيلي بعد توسع رقعة التوتر؟
تصويت... هل يتحول "طوفان الأقصى" إلى صراع عربي - إسرائيلي بعد توسع رقعة التوتر؟
شهدت الساعات الـ24 الأخيرة تصريحات من جهات عربية مختلفة تؤكد استعدادها للانخراط المباشر لدعم عملية "طوفان الأقصى" في وجه "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، التي... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T09:02+0000
2023-10-11T09:02+0000
2023-10-11T09:02+0000
استطلاعات الرأي
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وبالتزامن مع هذه الأحداث، تشهد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية توترا كبيرا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران مضادة للدبابات باتجاه نقطة عسكرية تابعة له على الحدود، مؤكدا رده على مصدر النيران، وهو إعلان يأتي بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الثلاثاء، رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية سقط عدد منها في مناطق مفتوحة في إسرائيل.برأيك، هل تدل المؤشرات السابقة على تزايد رقعة الأزمة بشكل تدريجي وتحولها إلى صراع عربي – إسرائيلي في المنطقة؟شاهد أيضا: "حزب الله" يدمر "زيلدا" إسرائيلية... فيديواقرأ أيضا: "كتائب حزب الله" العراقية: صواريخنا ستوجه ضد القواعد الأمريكية إذا تدخلوا في "طوفان الأقصى"
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل يتحول "طوفان الأقصى" إلى صراع عربي - إسرائيلي بعد توسع رقعة التوتر؟
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شهدت الساعات الـ24 الأخيرة تصريحات من جهات عربية مختلفة تؤكد استعدادها للانخراط المباشر لدعم عملية "طوفان الأقصى" في وجه "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، التي استعانت بواشنطن، لترسل الأخيرة أكبر حاملات طائراتها إلى المنطقة مع التهديد والوعيد لأي طرف خارجي قد يتدخل.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، تشهد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية توترا كبيرا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران مضادة للدبابات باتجاه نقطة عسكرية تابعة له على الحدود، مؤكدا رده على مصدر النيران، وهو إعلان يأتي بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الثلاثاء، رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية سقط عدد منها في مناطق مفتوحة في إسرائيل.
لكن هذه المستجدات التي يصفها الخبراء والساسة بالخطيرة، تزامنت مع تصريحات "نارية" من مناطق جغرافية عربية أبعد بكثير، حيث أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الجهوزية لتوجيه "قصف صاروخي وبالمسيرات إذا تدخلت أمريكا في فلسطين"، في الوقت الذي أعلنت فيه "كتائب حزب الله" العراقية، اليوم الأربعاء، أن صواريخها ستوجه ضد القواعد الأمريكية في حال تدخل واشنطن في "طوفان الأقصى".
برأيك، هل تدل المؤشرات السابقة على تزايد رقعة الأزمة بشكل تدريجي وتحولها إلى صراع عربي – إسرائيلي في المنطقة؟