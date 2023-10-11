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توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل
توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل
أعلن رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، جلال إسماعيل، اليوم الأربعاء، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T13:17+0000
2023-10-11T13:17+0000
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غزة - سبوتنيك. وقال إسماعيل، في بيان صحفي، إن "محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، توقفت عن العمل الساعة الثانية ظهرا بسبب نفاد الوقود".ومنذ قطع الخطوط الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة بالتيار الكهربائي، السبت الماضي، أصبحت محطة توليد الكهرباء هي المصدر الوحيد للكهرباء في غزة وتوفر ما نسبته 20% من احتياجات القطاع.وكانت إسرائيل قد هددت، بوقت سابق، بقصف أي شاحنات قد تحمل وقودا من الجانب المصري إلى محطة توليد الكهرباء.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن المولدات الكهربائية في المستشفيات لا تكفي الحد الأدنى المطلوب للعمل، محذرة من أزمة إنسانية وصحية في حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي.وقالت الصحة الفلسطينية إنه "تقرر بدء العمل بإجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدود لاستمرار الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة للجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد العدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، 1078 و5314 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، فيما تبذل مساع إقليمية ودولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار

توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل

13:17 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة
الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، جلال إسماعيل، اليوم الأربعاء، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود.
غزة - سبوتنيك. وقال إسماعيل، في بيان صحفي، إن "محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، توقفت عن العمل الساعة الثانية ظهرا بسبب نفاد الوقود".
ومنذ قطع الخطوط الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة بالتيار الكهربائي، السبت الماضي، أصبحت محطة توليد الكهرباء هي المصدر الوحيد للكهرباء في غزة وتوفر ما نسبته 20% من احتياجات القطاع.
وكانت إسرائيل قد هددت، بوقت سابق، بقصف أي شاحنات قد تحمل وقودا من الجانب المصري إلى محطة توليد الكهرباء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن المولدات الكهربائية في المستشفيات لا تكفي الحد الأدنى المطلوب للعمل، محذرة من أزمة إنسانية وصحية في حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت الصحة الفلسطينية إنه "تقرر بدء العمل بإجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدود لاستمرار الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة للجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد العدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات".
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بوتين: من المستحيل حل المشكلة دون إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس
12:53 GMT
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، 1078 و5314 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، فيما تبذل مساع إقليمية ودولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
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