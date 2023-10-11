https://sputnikarabic.ae/20231011/جنرال-إسرائيلي-ما-يحدث-ليس-حربا-بل-مذبحة-لم-أرها-في-حياتي-1081894652.html

جنرال إسرائيلي: ما يحدث ليس حربا بل مذبحة لم أرها في حياتي

جنرال إسرائيلي: ما يحدث ليس حربا بل مذبحة لم أرها في حياتي

تحدث اللواء في الجيش الإسرائيلي، إيتاي فيروف، عن المشاهد التي رصدتها القوات الإسرائيلية، عندما وصلت إلى القرى الحدودية في غلاف غزة، بعد هجوم حركة "حماس"... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T09:21+0000

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وقال فيروف، في تصريحات لقناة "I24" أثناء دخول الصحفيين المنطقة لأول مرة منذ الهجوم عليها، إنها "ليست حربا، وليست ساحة معركة، بل مذبحة".وأضاف: "إنه أمر كنا نتخيله من حديث جداتنا وأجدادنا عن المذابح في أوروبا وأماكن أخرى"، حيث كانت تتعرض قرى بأكملها لمذابح. حسب وصفه.وتابع: "يمكنكم أن تشاهدوا الأمر بأنفسكم، إنه شيء لم أره قط في حياتي".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231011/حزب-الله-يوقع-قتلى-ومصابين-في-الجيش-الإسرائيلي-بضربات-صاروخية-موجهة-1081894256.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, حركة حماس, الأخبار