https://sputnikarabic.ae/20231011/حزب-الله-يوقع-قتلى-ومصابين-في-الجيش-الإسرائيلي-بضربات-صاروخية-موجهة-1081894256.html
"حزب الله" يوقع قتلى ومصابين في الجيش الإسرائيلي بضربات صاروخية موجهة
"حزب الله" يوقع قتلى ومصابين في الجيش الإسرائيلي بضربات صاروخية موجهة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، عن "استهداف موقع إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح في صفوف قوات الاحتلال". 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T09:06+0000
2023-10-11T09:06+0000
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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة تؤكد مجددا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء"، مؤكدا أنه استهدف موقعًا إسرائيليًا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "إطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن مدفعيته تقصف منطقة الضهيرة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم "رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية"، مشيرًا إلى "إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو أدميت والاشتباه في عملية تسلل".في هذه الأثناء، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن هناك قصف مدفعي متواصل على الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن القذائف التي يستعملها الجيش الإسرائيلي بالقصف بعضها فسفوري.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرًا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يوقع قتلى ومصابين في الجيش الإسرائيلي بضربات صاروخية موجهة
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، عن "استهداف موقع إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح في صفوف قوات الاحتلال".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة تؤكد مجددا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء"، مؤكدا أنه استهدف موقعًا إسرائيليًا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "إطلاق نيران مضادة للدبابات
من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن مدفعيته تقصف منطقة الضهيرة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم "رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية"، مشيرًا إلى "إطلاق قذائف هاون من لبنان نحو أدميت والاشتباه في عملية تسلل".
في هذه الأثناء، أفاد مراسل "سبوتنيك
" بأن هناك قصف مدفعي متواصل على الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن القذائف التي يستعملها الجيش الإسرائيلي بالقصف بعضها فسفوري.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين
، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.
وقال الحزب، في بيان له، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.
وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، مقتل 3 من عناصره
نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرًا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.