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حشود من المواطنين يجلسون على أرض مطار "بن غوريون" بانتظار الرحيل... فيديو
حشود من المواطنين يجلسون على أرض مطار "بن غوريون" بانتظار الرحيل... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مشاهد توثق جلوس العشرات من المواطنين على أرض مطار "بن غوريون" بانتظار الصعود بالطائرات والرحيل. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T14:50+0000
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وتظهر المشاهد المتناقلة أعدادا كبيرة من المواطنين الذين جلسوا على الأرض ووضعوا حقائبهم وأمتعتهم إلى جانبهم، بعد انتظار طويل في المطار.ويلاحظ في المشاهد حالة من التوتر والقلق في المطار وبين المواطنين، على خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة. وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231011/المتحدث-باسم-الخارجية-الإسرائيلية-الحرب-على-غزة-مستمرة-رغم-وجود-أسرانا-لدى-حماس-1081909753.html
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

حشود من المواطنين يجلسون على أرض مطار "بن غوريون" بانتظار الرحيل... فيديو

14:50 GMT 11.10.2023
© Photoمشاهد متداولة لمواطنون إسرائيليون يفترشون أرض مطار بن غوريون
مشاهد متداولة لمواطنون إسرائيليون يفترشون أرض مطار بن غوريون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Photo
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مشاهد توثق جلوس العشرات من المواطنين على أرض مطار "بن غوريون" بانتظار الصعود بالطائرات والرحيل.
وتظهر المشاهد المتناقلة أعدادا كبيرة من المواطنين الذين جلسوا على الأرض ووضعوا حقائبهم وأمتعتهم إلى جانبهم، بعد انتظار طويل في المطار.
ويلاحظ في المشاهد حالة من التوتر والقلق في المطار وبين المواطنين، على خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة.
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: الحرب على غزة مستمرة رغم وجود أسرانا لدى "حماس"
14:17 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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