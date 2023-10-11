https://sputnikarabic.ae/20231011/دراسة-ألم-الحلق-ما-أسبابه-وطرق-علاجه-ومتى-تتوجه-إلى-الطبيب-1081897170.html

ألم الحلق... ما أسبابه وطرق علاجه ومتى تتوجه إلى الطبيب

ألم الحلق... ما أسبابه وطرق علاجه ومتى تتوجه إلى الطبيب

قد يكون الشعور بألم في الحلق تجربة غير مريحة ومزعجة. ومع ذلك، عادة ما يكون علاج هذه الحالة والتخلص منها سهلا نسبيا، وفي الوقت نفسه يكاد يكون من أكثر الحالات... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T09:52+0000

2023-10-11T09:52+0000

2023-10-11T09:54+0000

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تشير الدراسات إلى أن معظم حالات الإصابة بألم الحلق خفيفة بما يكفي لعلاجها في المنزل، حيث يحتاج 4% فقط من المصابين إلى رعاية طبية للقضاء على المرض.تلقي هذه المقالة نظرة فاحصة على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها محاولة تخفيف المرض وما يمكنك فعله للتخلص من ألم الحلق بشكل فعال وسريع.ألم الحلقأو (التهاب الحلق) منتشر بشكل كبير ويمكنه جعل تناول الطعام وحتى التحدث مؤلما، حيث يسبب حكة وتهيجا في الحلق يمكن أن يزداد سوءا عند البلع. وعادة يكون أسباب انتشاره هي العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، أو البكتيريا.وعلى الرغم أن معظم حالات التهاب الحلق ليست خطيرة، إلا أن الأعراض الشديدة يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس. ولكن في نفس الوقت رغم كونه مزعجا ومؤلما في معظم الأحيان، إلا أنه عادة ما يختفي تلقائيا.أنواعهيصيب المنطقة خلف الفم.تورم واحمرار اللوزتين في مؤخرة الفم.عندما تنتقل العدوى إلى الحنجرة، تظهر بحة في الصوت والسعال.العلاج في المنزل بنسبة كبيرة ينجح في تهدئة ألم الحلق. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتطلب التهاب الحلق المستمر تدخل العلاج الطبي.الأعراضيمكن التعرف عليها بسهولة. ولكن يجب الانتباه، بأنه إذا استمرت أي أعراض، أو تسببت في حدوث زيادة في الألم لفترة طويلة، تواصل مع الطبيب للحصول على المشورة والعلاج.وتتضمن ما يلي:في حالة الإصابة بفيروس (عدوى الجهاز التنفسي العلوي)، تختلف الأعراض قليلا، وتشمل:الأسبابهما أكثر مسببات التهاب الحلق انتشارا.تحدث العديد من الحالات نتيجة عدوى فيروسية، مثل:في كثير من الحالات تنجح العلاجات المنزلية في تهدئة ألم الحلق حتى يزول. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتطلب التهاب الحلق المستمر تدخل العلاج الطبي.فيما تحدث حالات آخرى نتيجة التعرض لسلالة من البكتيريا العقدية، مثل:في هذه الحالة يحتاج المريض إلى تناول مضادات حيوية لمقاومة العدوى ومنع المضاعفات.وقد يؤدي عدم علاج التهاب الحلق بسبب العدوى البكتيرية "بالمكورات العقدية" إلى زيادة خطر الإصابة بالحمى الروماتيزمية أو التهاب الكلى.أسباب إضافيةالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلقالتشخيصالنظر فقط إلى حلق المريض غير كافي لتشخيص التهاب الحلق البكتيري، ولذلك من المنطقي أن يطلب الطبيب إجراء فحص للتأكد.يتم إجراء اختبار البكتيريا العقدية السريع أولا لتحديد سريع للوجود المحتمل للبكتيريا المسببة للالتهاب في حلق المريض.لإجراء اختبار سريع للبكتيريا، سيقوم الطبيب بمسح اللوزتين والجزء الخلفي من الفم.يستغرق اختبار البكتيريا السريع حوالي 10-15 دقيقة لتقديم النتائج.في حوالي 5% من الحالات، تكون نتيجة اختبار البكتيريا العقدية سلبية حتى لو كانت هي التي تسبب المرض.وغالبا يوصي الأطباء بإجراء فحص مزرعة إضافي بعد 48 ساعة لتأكيد النتائج.وإذا كانت نتيجة الفحص سلبية، فهذا يعني أن العدوى فيروسية، ولن تعالجها المضادات الحيوية.العلاجلا توجد وسيلة لعلاج ألم الحلق الناجم عن الفيروس. ووفقا للدراسات الطبية، يختفي التهاب الحلق خلال يومين إلى 7 أيام. في هذه الأثناء، يمكنك تخفيف الأعراض عن طريق تناول أدوية مسكنات الألم.يمكن للبالغين والأطفال الأكبر من شهر واحد تناول الباراسيتامول، ويمكن للبالغين والأطفال الأكبر من 3 أشهر تناول الإيبوبروفين. ولا يجب إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 16 عاما.متى تحتاج إلى المضادات الحيويةإذا شخص الطبيب إصابتك بالتهاب الحلق ناجم عن بكتيريا، فسيتم وصف المضادات الحيوية لك أو إعطائك حقنة من المضادات الحيوية لعلاجها.وعادة ما تُستخدم المضادات الحيوية المقاومة للبكتيريا لعلاج التهاب الحلق، حيث تتحسن أعراضه بشكل كبير إذا تم تناوله بشكل صحيح.ولكن من المهم عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لأن ذلك يهدد بتكوين "جراثيم خارقة"، وهي ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية.المضادات الحيوية لا تقدم أي فائدة ضد الالتهابات الفيروسية أو الفطرية والنتيجة الوحيدة لاستخدام المضادات الحيوية في هذه الحالات هي زيادة انتشار الجراثيم الخارقة.المضادات الحيوية لا تقضي على التهاب الحلق الناجم عن نزلات البرد التي سببها فيروس.تحتاج إلى إنهاء دورة العلاج بالمضادات الحيوية بالكامل، حتى لو كنت تشعر بتحسن قبل الانتهاء منها، حتى لا تتكرر العدوى البكتيرية.البكتيريا العقدية معدية حتى لو كنت تتناول المضادات الحيوية، لذا اتبع هذه الخطوات لحماية الآخرين من العدوى:العلاج في المنزلمعظم حالات التهاب الحلق يمكن علاجها في المنزل.يمكنك تجربة علاجات الرعاية الذاتية التي قد تساعدك على الشعور بالتحسن، مثل:الوصفات المنزلية ممنوعة لهؤلاء:المضاعفاتترك ألم الحلق دون علاج قد يتسبب في عدة مشكلات، مثل:في حالة الإصابة بالتهاب الحلق بشكل متكرر، ينصح بعمل فحوصات على الجهاز المناعي لأن ذلك قد يسبب:التهاب الحلق عند الأطفالالتهاب الحلق شائع جدًا عند الأطفال. عادة ما تكون ناجمة عن فيروس. قد يعاني طفلك أيضًا من سيلان الأنف وسعال وألم في الأذنين وحمى ويشعر بالتعب ويتناول كميات أقل من الطعام.ومن المرجح أن يكون التهاب الحلق البكتيري إذا كان طفلك أكبر من 3 سنوات وإذا كان لديه تورم في الغدد في رقبته، وتورم واحمرار اللوزتين مع بقع بيضاء، وطفح جلدي وقيء.متى تتوجه إلى الطبيبعادة، يختفي التهاب الحلق دون علاج خلال 2 إلى 7 أيام. ولكن يجب عليك رؤية طبيبك إذا كنت تعاني من:يجب أن ترى طبيبك إذا كان طفلك:توصيات الأطباءالإصابة بالتهاب الحلق شائع جدًا ولا يمكن دائمًا الوقاية منه.وأفضل طريقة للوقاية من ألم أو (التهاب) الحلق هي تقليل التفاعل مع مسببات الأمراض من خلال ممارسة عادات النظافة الجيدة.وفيما يلي بعض النصائح البسيطة للنظافة:

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