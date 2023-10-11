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https://sputnikarabic.ae/20231011/رابتور-زوارق-روسية-سريعة-بقدرات-خارقة-1081900630.html
"رابتور"... زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
"رابتور"... زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
تصنف زوارق "المشروع - 03160" (رابتور)، ضمن الزوارق العالية السرعة التي يستخدمها الأسطول الحربي الروسي. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:32+0000
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ويمكن للقوات الخاصة أن تعتمد على استخدام زوارق "رابتور" في تنفيذ مهام بحرية مختلفة بفضل قدرتها الكبيرة على المناورة والانطلاق بسرعات عالية أيا كانت الأحوال الجوية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"رابتور"... زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة

10:32 GMT 11.10.2023
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تصنف زوارق "المشروع - 03160" (رابتور)، ضمن الزوارق العالية السرعة التي يستخدمها الأسطول الحربي الروسي.
ويمكن للقوات الخاصة أن تعتمد على استخدام زوارق "رابتور" في تنفيذ مهام بحرية مختلفة بفضل قدرتها الكبيرة على المناورة والانطلاق بسرعات عالية أيا كانت الأحوال الجوية.
رابتور.. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي
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