https://sputnikarabic.ae/20231011/رابتور-زوارق-روسية-سريعة-بقدرات-خارقة-1081900630.html
"رابتور"... زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
"رابتور"... زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
تصنف زوارق "المشروع - 03160" (رابتور)، ضمن الزوارق العالية السرعة التي يستخدمها الأسطول الحربي الروسي. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:32+0000
2023-10-11T10:32+0000
2023-10-11T10:32+0000
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انفوجرافيك
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ويمكن للقوات الخاصة أن تعتمد على استخدام زوارق "رابتور" في تنفيذ مهام بحرية مختلفة بفضل قدرتها الكبيرة على المناورة والانطلاق بسرعات عالية أيا كانت الأحوال الجوية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"رابتور"... زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
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تصنف زوارق "المشروع - 03160" (رابتور)، ضمن الزوارق العالية السرعة التي يستخدمها الأسطول الحربي الروسي.
ويمكن للقوات الخاصة أن تعتمد على استخدام زوارق "رابتور" في تنفيذ مهام بحرية مختلفة بفضل قدرتها الكبيرة على المناورة والانطلاق بسرعات عالية أيا كانت الأحوال الجوية.