https://sputnikarabic.ae/20231011/طارق-الأحمد-إسرائيل-لا-تستطيع-تحمل-حرب-لسنوات-أمام-مقاومة-وحدة-الساحات--1081908874.html

طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات

طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T14:09+0000

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راديو

بلا قيود

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طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات

إسرائيل تحشد في محيط غزة، وتوتر في جبهة الشمال، والجهود السياسية تتواصل. وحول هذا الموضوع، يقول رئيس الدائرة السياسية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، في حديث لبرنامجنا:الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يناقشان إمكانيات إعادة بناء أوكرانيا. ويقول الباحث في الشؤون الدولية، الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات الأمانة العامة للأمم المتحدة المقارنة بين الإرهابيين المدرجين في قوائم مجلس الأمن والحكومة الشرعية في سوريا هي مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة. للتعليق على أبعاد ونتائج هذا التصريح، تحدث لـ "بلا قيود" الخبير في الشأن السوري الأستاذ عمر رحمون قائلا:قرار السلطات الجزائرية تأجيل المشاورات حول وساطتها لتسوية الوضع في النيجر. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"بلا قيود" الأستاذ سليم بوزيدي، المحلل السياسي في الشؤون الافريقية، قائلا:الأمم المتحدة تعلن استمرار المفاوضات بشأن صفقة الحبوب. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:تحتضن موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية". عن تفاصيل المنتدى، تحدثنا مع مراسل "سبوتنيك"، جوني الياس، وقال:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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