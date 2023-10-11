https://sputnikarabic.ae/20231011/طارق-الأحمد-إسرائيل-لا-تستطيع-تحمل-حرب-لسنوات-أمام-مقاومة-وحدة-الساحات--1081908874.html
طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات
طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T14:09+0000
2023-10-11T14:09+0000
2023-10-11T14:15+0000
راديو
بلا قيود
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طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات
طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات
إسرائيل تحشد في محيط غزة، وتوتر في جبهة الشمال، والجهود السياسية تتواصل. وحول هذا الموضوع، يقول رئيس الدائرة السياسية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، في حديث لبرنامجنا:الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يناقشان إمكانيات إعادة بناء أوكرانيا. ويقول الباحث في الشؤون الدولية، الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات الأمانة العامة للأمم المتحدة المقارنة بين الإرهابيين المدرجين في قوائم مجلس الأمن والحكومة الشرعية في سوريا هي مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة. للتعليق على أبعاد ونتائج هذا التصريح، تحدث لـ "بلا قيود" الخبير في الشأن السوري الأستاذ عمر رحمون قائلا:قرار السلطات الجزائرية تأجيل المشاورات حول وساطتها لتسوية الوضع في النيجر. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"بلا قيود" الأستاذ سليم بوزيدي، المحلل السياسي في الشؤون الافريقية، قائلا:الأمم المتحدة تعلن استمرار المفاوضات بشأن صفقة الحبوب. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:تحتضن موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية". عن تفاصيل المنتدى، تحدثنا مع مراسل "سبوتنيك"، جوني الياس، وقال:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
طارق الأحمد: إسرائيل لا تستطيع تحمل حرب لسنوات أمام مقاومة وحدة الساحات
14:09 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 14:15 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إسرائيل تحشد في محيط غزة، وتوتر في جبهة الشمال، والجهود السياسية تتواصل. وحول هذا الموضوع، يقول رئيس الدائرة السياسية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، في حديث لبرنامجنا:
"لا أعتقد أن إسرائيل، هذا الكيان أصلا يتحمل حربا لسنوات، لكن الحدث الحالي، هو حدث غير مسبوق، كما أن تعبير وحدة الساحات أخذ يأخذ مدى خطيرا على دولة الكيان، خاصة عندما تفتح أكثر من ساحة، سواء في داخل مناطق فلسطين التاريخية أو في غزة والضفة، وذلك إضافة إلى جنوب لبنان والجولان، وهذا يعني أن هناك معادلة معاكسة لنظريتها العسكرية، القائمة على الاستفراد بالساحات، وأن يكون هناك حروب قصيرة، وبالتالي هذا يشكل لها حالة استنزاف لا تستطيع تحملها على المدى الطويل".
الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يناقشان إمكانيات إعادة بناء أوكرانيا. ويقول الباحث في الشؤون الدولية، الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:
"من الواضح أن الولايات المتحدة، تريد الضغط على بلدان الخليج الغنية، من أجل تمويل إعمار أوكرانيا، وبالتالي، هذه الدول ستدفع الأموال، لكن ستعلن أمريكا والاتحاد الأوروبي بأنهم هم من يمول إعادة إعمار أوكرانيا، لأنه للأسف لا تستطيع هذه الدول إلا الانصياع وتنفيذ الأوامر الغربية".
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات الأمانة العامة للأمم المتحدة المقارنة بين الإرهابيين المدرجين في قوائم مجلس الأمن والحكومة الشرعية في سوريا هي مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة. للتعليق على أبعاد ونتائج هذا التصريح، تحدث لـ "بلا قيود" الخبير في الشأن السوري الأستاذ عمر رحمون قائلا:
"القصف على الكلية الحربية في حمص هو بتوقيع الغرب، ولن يرد الغرب على هذا الاستهداف ولن يصفه بأنه استهداف إرهابي. هناك ازدواجية في معايير الغرب نعاني منها منذ عشرات السنين وهو أمر مستمر وسيبقى. سوريا هي إحدى ساحات المعارك بين الغرب والشرق. الدول العربية تشعر بالخطر القادم من محاولة الغرب بإسقاط سوريا".
قرار السلطات الجزائرية تأجيل المشاورات حول وساطتها لتسوية الوضع في النيجر. حول هذا الموضوع، تحدث لـ"بلا قيود" الأستاذ سليم بوزيدي، المحلل السياسي في الشؤون الافريقية، قائلا:
"لا أعتقد أن تأجيل المبادرة مرتبط بانسحاب فرنسا من النيجر لأن أسباب تحرك الجزائر نحو الوساطة لا زالت قائمة. مبادرة الوساطة الجزائرية لا زالت على الطاولة وحظوظها كبيرة للنجاح. النيجر لا تمتلك هامش مناورة واسع وإذا فقدت نيامي حليفا كبيراً يرفض الخيار العسكري مثل الجزائر فستكون في مأزق كبير".
الأمم المتحدة تعلن استمرار المفاوضات بشأن صفقة الحبوب. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا:
"الغرب لا يدرك الأمور بأبعادها منذ اللحظة الأولى، حيث أنه في كل مرة، يتخذ إجراءاته بطريقة همجية، ومحسوبة بالخطأ، واليوم أدرك بأن روسيا دولة لها أهمية كبرى فيما يخص مسألة الحضور بالأغذية على مستوى العالم، وهنا لا بد للغرب من أن يعيد حساباته مع موسكو في هذا المجال".
تحتضن موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية". عن تفاصيل المنتدى، تحدثنا مع مراسل "سبوتنيك"، جوني الياس، وقال:
"الصباح شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين الروسي والسعودي، وتحدث رئيسا الوفدين عن الشراكة بين البلدين في مجال التعليم والتكنولوجيا، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والنفط".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...