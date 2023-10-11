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https://sputnikarabic.ae/20231011/طلاب-جامعة-حلب-يتضامنون-مع-طوفان-الأقصى-وينددون-بالاحتلال-الإسرائيلي-1081904568.html
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
نفذ طلبة جامعة حلب وقفة تضامنية مع فلسطين غداة تصاعد العنف الإسرائيلي ضد شعبها في قطاع غزة والضفة الغربية. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T11:22+0000
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وندد المشاركون في الوقفة بما وصفوه بـ "الدموية الإسرائيلية" التي بدأت الآلة العسكرية الإسرائيلية بممارستها ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في غزة.وطالب المشاركون الذين نفذوا وقفات تضامنية متفرقة في أمكنة مغلقة، خوفا من الطائرات المسيّرة التي تواصل المجموعات المسلحة المتمركزة في ريف المحافظة، إطلاقها منذ أيام على أحياء المدينة، بوقف استهداف الفلسطينيين الآمنين وسيارات الإسعاف والبنى المدنية.وأكد المشاركون "وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة الفلسطينية الذين أطلقوا، فجر السبت الماضي، معركة "طوفان الأقصى".وطالب المشاركون بـ"فتح الجبهات مع إسرائيل لتخفيف معاناة الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية"، منددين بـ "الموقف الغربي المخزي مما يجري من قتل وتدمير ممنهجين تجاه الفلسطينيين".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, фото
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, фото

طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي

11:22 GMT 11.10.2023
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حصري
نفذ طلبة جامعة حلب وقفة تضامنية مع فلسطين غداة تصاعد العنف الإسرائيلي ضد شعبها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وندد المشاركون في الوقفة بما وصفوه بـ "الدموية الإسرائيلية" التي بدأت الآلة العسكرية الإسرائيلية بممارستها ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في غزة.
وطالب المشاركون الذين نفذوا وقفات تضامنية متفرقة في أمكنة مغلقة، خوفا من الطائرات المسيّرة التي تواصل المجموعات المسلحة المتمركزة في ريف المحافظة، إطلاقها منذ أيام على أحياء المدينة، بوقف استهداف الفلسطينيين الآمنين وسيارات الإسعاف والبنى المدنية.
© Sputnik . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع طوفان الأقصى وينددون بالاحتلال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Sahib Omraia
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
© Sputnik . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع طوفان الأقصى وينددون بالاحتلال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Sahib Omraia
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
© Sputnik . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع طوفان الأقصى وينددون بالاحتلال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Sahib Omraia
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
© Sputnik . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع طوفان الأقصى وينددون بالاحتلال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Sahib Omraia
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
© Sputnik . Sahib Omraiaطلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع طوفان الأقصى وينددون بالاحتلال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Sahib Omraia
طلاب جامعة حلب يتضامنون مع "طوفان الأقصى" وينددون بالاحتلال الإسرائيلي
وأكد المشاركون "وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة الفلسطينية الذين أطلقوا، فجر السبت الماضي، معركة "طوفان الأقصى".
وطالب المشاركون بـ"فتح الجبهات مع إسرائيل لتخفيف معاناة الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية"، منددين بـ "الموقف الغربي المخزي مما يجري من قتل وتدمير ممنهجين تجاه الفلسطينيين".
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