https://sputnikarabic.ae/20231011/في-حدث-غير-مسبوق-خامنئي-يغرد-باللغة-العبرية-1081880895.html

في حدث غير مسبوق... خامنئي يغرد باللغة العبرية

في حدث غير مسبوق... خامنئي يغرد باللغة العبرية

نشر موقع المرشد الإيراني، علي خامنئي، على حساب "إكس"، ("تويتر" سابقا)، تغريدة باللغة العبرية بشأن عملية "طوفان الأقصى". 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T05:56+0000

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ووصفت وسائل إعلام إيرانية، تغريدة خامنئي، بالحدث غير المسبوق، مشيرة إلى أنه "اعتبر هزيمة الكيان الصهيوني خلال هجوم قوات المقاومة الإسلامية الفلسطينية يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأنها لا يمكن ترميمها".وأكد المرشد الإيراني أن "إسرائيل تلقت صفعة لا تسطيع محو عارها"، مضيفا أن "هذا الزلزال المدمر نجح في تدمير بعض الهياكل الأساسية للكيان الغاصب، والتي لا يمكن إعادة بنائها بهذه السهولة"، على حد قوله.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20231010/خامنئي-يرد-لأول-مرة-على-اتهام-إيران-بالوقوف-خلف-عملية-طوفان-الأقصى-1081855042.html

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