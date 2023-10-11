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https://sputnikarabic.ae/20231011/قذائف-مدفعية-روسية-تحول-مقرات-أوكرانية-متخفية-في-غابات-بيريستوفوي-إلى-لهيب-فيديو-1081910966.html
قذائف مدفعية روسية تحول مقرات أوكرانية متخفية في غابات بيريستوفوي إلى لهيب... فيديو
قذائف مدفعية روسية تحول مقرات أوكرانية متخفية في غابات بيريستوفوي إلى لهيب... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي مقرات وأوكار أوكرانية متخفية في بعض الغابات المنتشرة في منطقة بيريستوفوي، وقامت بتدميرها بالكامل. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T15:08+0000
2023-10-11T15:08+0000
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر عمليات استهداف نفذها سلاح مدفعية اللواء 88 التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمر فيها أسلحة الجيش الأوكراني وقوته البشرية بضربات دقيقة في منطقة بيريستوفوي في خاركوف.ويلاحظ في المشاهد توجيه عدة ضربات ضخمة على مناطق انتشار القوات الأوكرانية في المنطقة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذائف مدفعية روسية تحول مقرات أوكرانية متخفية في غابات بيريستوفوي إلى لهيب... فيديو

15:08 GMT 11.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceالقوات الروسية توجه ضربات مدفعية على مقرات أوكرانية في خاركوف
القوات الروسية توجه ضربات مدفعية على مقرات أوكرانية في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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استهدف سلاح المدفعية الروسي مقرات وأوكار أوكرانية متخفية في بعض الغابات المنتشرة في منطقة بيريستوفوي، وقامت بتدميرها بالكامل.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر عمليات استهداف نفذها سلاح مدفعية اللواء 88 التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمر فيها أسلحة الجيش الأوكراني وقوته البشرية بضربات دقيقة في منطقة بيريستوفوي في خاركوف.
ويلاحظ في المشاهد توجيه عدة ضربات ضخمة على مناطق انتشار القوات الأوكرانية في المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".

وأضافت الدفاع أنه تم صد هجومين من اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني في غابات سيربريانسكي، وتم تدمير مستودع ذخيرة لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة فولشانسك في خاركوف.
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