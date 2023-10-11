https://sputnikarabic.ae/20231011/لانتيست-الروسية-تدمر-مدفعا-بريطاني-الصنع-فيديو-1081915929.html
"لانتيست" الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
"لانتيست" الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز "إس-90" بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T19:25+0000
2023-10-11T19:25+0000
2023-10-11T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_0:172:2957:1835_1920x0_80_0_0_6e00849bca51e762e8a7239db58d3742.jpg
واستخدم الجيش الروسي لتدمير المدفع ذاتي الحركة "إس-90" الطائرة المسيرة "لانتسيت".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_8eeca216159f023bd627da9d1bc847f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتيست" الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز "إس-90" بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية.
واستخدم الجيش الروسي لتدمير المدفع ذاتي الحركة "إس-90" الطائرة المسيرة "لانتسيت".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".