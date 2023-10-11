عربي
مجلس الوزراء الإسرائيلي يعلن رسميا تشكيل حكومة طوارئ و"مجلس عسكري"
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/لانتيست-الروسية-تدمر-مدفعا-بريطاني-الصنع-فيديو-1081915929.html
"لانتيست" الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
"لانتيست" الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز "إس-90" بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T19:25+0000
2023-10-11T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_0:172:2957:1835_1920x0_80_0_0_6e00849bca51e762e8a7239db58d3742.jpg
واستخدم الجيش الروسي لتدمير المدفع ذاتي الحركة "إس-90" الطائرة المسيرة "لانتسيت".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_8eeca216159f023bd627da9d1bc847f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتيست" الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو

19:25 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز "إس-90" بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية.
واستخدم الجيش الروسي لتدمير المدفع ذاتي الحركة "إس-90" الطائرة المسيرة "لانتسيت".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقالت الدفاع في بيانها إن وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، صدت عشر هجمات مضادة من قبل ألوية الهجوم الجبلية 32 و115 و10 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 280 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومدفعية إم 777، ومدفعية كراب "غفوزديكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала