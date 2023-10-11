https://sputnikarabic.ae/20231011/لحظة-فرار-وزير-الخارجية-البريطاني-ونظيره-الإسرائيلي-للاحتماء-بعد-دوي-صافرات-الإنذار-فيديو-1081912456.html

لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو

لحظة فرار وزير الخارجية البريطاني ونظيره الإسرائيلي للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو

وصل وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، لتأكيد دعم المملكة المتحدة لها في أعقاب التصعيد الجاري في قطاع غزة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه خلال الزيارة، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "أوفاكيم" ليهرع الوزيران للبحث عن ملجأ يحتميان فيه.وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد ذكرت أن كليفرلي التقى وتحدث مع مجموعة من المصابين والناجين من هجمات يوم السبت الماضي. وأضافت أن الوزير سيجتمع أيضا بكبار القادة في إسرائيل، للتأكيد على دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ويوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تعبئة 300 ألف جندي من الاحتياطي خلال 48 ساعة.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".وبفعل القصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، إلى 1078، بالإضافة إلى 5314 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20231011/مسؤول-فلسطيني-يفجر-مفاجأة-عناصر-في-الجيش-الإسرائيلي-تعاونت-مع-المقاومة-1081900760.html

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بريطانيا, إسرائيل, نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار